Sadık Çiftpınar: "Rakibimize pozisyon vermedik"

Sadık Çiftpınar yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Trabzonspor gibi zorlu bir deplasmandan puan almak önemli. Hafta içi Avrupa maçı oynadılar, biliyorduk yorgun olacaklarını. Takım olarak iyi konsantre olduk. Son pasları, son vuruşları iyi yapsak skor da üretebilirdik. Rakibimize pozisyon vermedik. İyi iş çıkardık. Bu ligde alınan her puan önemli, özellikle büyük takımlara karşı deplasmandan alınan puanlar. Yolumuza devam edeceğiz. İyi bir grafiğimiz var."

"DAHA İYİ SAVUNMA YAPIYORUZ"

"Lige 3 maç 11 gol yiyerek başladık. Daha sonrasında bunu kendi aramızda çok fazla konuştuk. Bize yakışmıyordu. Şenol Hoca ile iyi çalıştık. Daha sonraki süreçte bugün hocamızla beraber 7. maçımızdı. 4 gol veya 5 gol yedik. Hocadan sonra daha iyi savunma yapıyoruz. Alınan sonuçların etkisi var. Özgüvenimiz arttı. Adana Demirspor maçından galibiyet çıkarmak istiyoruz."