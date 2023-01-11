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Sadri Alışık'tan Ece Binay açıklaması

Mahsun Kırmızıgül ile altı yıllık evliliği tek celsede biten Ece Binay'ın, Kerem Alışık'ın oğlu Sadri Alışık ile aşk yaşamaya başladığı iddia edilmişti. Sadri Alışık basına yansıyan haberler sonrasında açıklama yaptı

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  • Sadri Alışık'tan Ece Binay açıklaması - Magazin haberleri

    Ece Binay ile Mahsun Kırmızıgül, 2016 yılında ABD’nin Los Angeles şehrinde nikâh masasına oturmuş, bir yıl sonra Lavin adını verdiklerini kızlarını kucaklarına almıştı. Çiftin altı yıllık evliliği geçtiğimiz sene Beykoz Adliyesi'nde bitmişti.
  • Sadri Alışık'tan Ece Binay açıklaması - Magazin haberleri

    Usta oyuncu Kerem Alışık'ın oğlu Sadri Alışık'ın, Ece Binay ile aşk yaşadığı iddia edildi. Sadri Alışık, söylentilerin ardından konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

    "ESKİ BİR ARKADAŞIM"

    Alışık şunları söyledi:

    Hayatı mümkün olduğunca doğru ve dengeli yaşamaya dikkat eden biri olarak son iki gündür değerli arkadaşım Ece Binay ile ilgili hakkımda “iddia” adıyla ortaya çıkan haberlerin beni son derece üzdüğünü ve hiç bir şekilde gerçeği yansıtmadığını açıklamak isterim.
  • Sadri Alışık'tan Ece Binay açıklaması - Magazin haberleri

    Ece Binay benim evlenmeden önce tanıdığım ortak arkadaş gruplarımızın da olduğu eski bir arkadaşımdır. Son bir kaç yıldır tahminimce iki veya üç kez görüşmüşüzdür. Eylül ayında yaşanan ve bahse konu olan gece Ece ile bir mekanda ortak arkadaşımızın doğum gününde karşılaştık. Ece evlerimizin yakın olması ve arabamı da almamış olmam sebebiyle beni evime bıraktı. O günden sonra ne görüştük, ne karşılaştık, ne konuştuk. Mesele tamamen bundan ibarettir.
  • Sadri Alışık'tan Ece Binay açıklaması - Magazin haberleri

    Bana göre son derece doğal olan bu durumun farklı bir alana çekilerek hatta daha da abartılarak farklı bir kurgu ve senaryo haline getirilme anlayışını ve mantığını anlayabilmiş değilim. Herhangi bir ilişkim olduğunda bunu açıklamaktan kaçınmayacağımı bildirir, gerçeğin açıkladığım gibi net ve tek olduğunu bilmenizi isterim.

    Sevgilerimle
    Sadri Alışık

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