Ece Binay benim evlenmeden önce tanıdığım ortak arkadaş gruplarımızın da olduğu eski bir arkadaşımdır. Son bir kaç yıldır tahminimce iki veya üç kez görüşmüşüzdür. Eylül ayında yaşanan ve bahse konu olan gece Ece ile bir mekanda ortak arkadaşımızın doğum gününde karşılaştık. Ece evlerimizin yakın olması ve arabamı da almamış olmam sebebiyle beni evime bıraktı. O günden sonra ne görüştük, ne karşılaştık, ne konuştuk. Mesele tamamen bundan ibarettir.