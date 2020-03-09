Sadullah Ergin kimdir? sorusu Ali Babacan'ın bugün İçişleri Bakanlığı'na dilekçe vererek kuruluşu için ilk resmi adımı attığı ve adının Deva olacağı belirtilen parti için gündeme geldi. Sadullah Ergin, Ali Babacan'ın partisinin kurucular kurulunda yer alıyor. Sadullah Ergin'in siyasi kariyeri haberimizde.

SADULLAH ERGİN KİMDİR?

Sadullah Ergin, 6 Temmuz 1964'te Hatay Antakya'da doğdu. Babasının adı Mehmet İsmet, annesinin adı Hatice'dir.

Avukat; Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.

Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğünde kurum avukatı olarak çalıştı. Serbest avukatlık yaptı. Çeşitli dernek ve cemiyetlerde yöneticilik görevlerinde bulundu. Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu Üyesi oldu.

22 ve 23. Dönemde Hatay Milletvekili seçildi. 60. Hükümette Adalet Bakanlığı görevinde bulundu. 61. Hükümette yeniden Adalet Bakanı olarak görev aldı.

Orta düzeyde İngilizce bilen Ergin, evli ve 4 çocuk babasıdır.