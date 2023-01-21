Safa bebek hem SMA hem de zamanla yarışıyor

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9 aylık Safa Pektaş’a 2,5 aylıkken SMA Tip1 teşhisi konuldu. Sağlıkçı olan anne ve babası Safa’yı Dubai’deki gen tedavisine ulaştırmak için valilik izinli bir kampanya başlattı. Aile, tedavi için gerekli olan bir milyon 820 bin doların şu ana kadar yüzde 85’ini toplarken, hayırseverlerin destekleriyle bir an önce tamamlayıp, bebeklerini tedaviye götürmek istiyor.

GEN TEDAVİSİ İÇİN MÜCADELE EDİYOR

Ferdi Durdu’nun haberine göre, Safa Pektaş’ın annesi Asena Pektaş, durumu ataması yapıldıktan iki gün sonra öğrendi. Balıkesir’e atanan talihsiz anne, yeniden Malatya’ya döndü. Çocuğunun tedavisi için ücretsiz izin alan Asena Pektaş, çocuğunu gen tedavisine ulaştırmak için mücadele ediyor.

Pektaş ailesi, sosyal medya hesaplarından paylaştıkları videoyla, SMA hastalığı ile mücadele eden Safa’nın çok fazla zamanının kalmadığına dikkat çekiyor.

Uzun süre hastanede tedavi gören ve 3 ay içerisinde oldukça zayıfladığı görülen Safa bebek, bu süreçte bir de ameliyat geçirdi.