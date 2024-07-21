Şafak Nöbeti’nde '50. Yıl Şafak Marşı' seslendirildi

Ferhat Göçer, 20 Temmuz 1974’te gerçekleşen Kıbrıs Barış Harekatının 50'nci yıl dönümüne özel marş besteledi. Göçer, söz ve müziği kendisine ait olan ve '50. Yıl Şafak Marşı'nı hem harekatın kahramanlarını anmak hem de Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık mücadelesini onurlandırmak için üretti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konseri başından sonuna kadar izleyerek Barış ve Özgürlük Bayramı’nı kutlayan anlamlı ve duygu dolu bir konuşma yaptı: Sayın Ferhat Göçer, mehteran takımımız, güvenlik komutanımızın, kolordumuzun değerli bandosu ve değerli halkımızı bu önemli akşamda selamlıyorum. Hepinize sevgi, saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Kıbrıs Türk halkı yıllar önce bu adada çok büyük acılar çekerek tüm saldırılara karşı yüreğiyle direnmiş, Mehmetçikle kucaklaşmıştı. Tam 50 yıl önce Mehmetçiklerimiz ve Mücahitlerimizin halkımızla buluşması, o büyük özlemin giderilmesi ve dökülen gözyaşlarının hala burada olması bizleri bu topraklara daha sıkı bağlıyor. Az önce komandolarımızla birlikte kucaklaştık. Onlar daha on dokuz-yirmi yaşlarında buralardan çıkarak bir tarihe imza attılar. Bu akşam bizimle olan ve harekatta yer alan komandolarımızı, Mehmetçiklerimizi bu akşam bir kez daha selamlıyorum. Kendilerine sağlık ve esenlikler diliyorum. Bu uğurda hayatlarını kaybeden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum ailelerine sabır diliyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti verilen mücadelenin bir eseridir ve hepimiz bu eserle gurur duymalıyız. Bugün Sayın Ferhat Göçer’e, Sayın Milli Savunma Bakanımız ve komutanlarımızın bize ilettikleri o duygusal klipte bestelediği o marşla bizlere yaşattığı duygu dolu anlar, bizlere kattığı değer ve bu çalışması için çok teşekkür ediyorum.