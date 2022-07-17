Safra Kesesi Taşı Belirtileri ve Tedavisi 0:00 / 0:00

Karaciğerin alt kısmında yer alan minik keseciklerin ismi safra kesesi olarak adlandırılır. Karaciğerde safra üretimi gerçekleştiğinde bu minik keseler safraları topla ve ince bağırsağa doğru yönlendirir. Safra kesesi hassas organlarımızdan biri olduğu için bazı durumlarda hastalıklar meydana gelebilir. Safra kesesinde oluşan bu hastalıklar ise kişilerin hayat kalitesini düşürür ve günlük hayat içerisinde sorunlar yaşamasına neden olur. Safra kesesinde oluşan hastalıkların ilerlemesi ile birlikte safra kesesi ameliyatla da alınabilir. Peki safra kesesi ve safra kesesinde meydana gelen hastalıklarda neler yapılmalıdır? Nelere dikkat edilmelidir?

Safra Kesesi Nedir?

Safra kesesi, karaciğerin düzenli çalışması için önemli bir organdır. Karaciğerimizin alt tarafında yer alan kesecilerdir. Safra kesesi olarak adlandırılmasının sebebi, bu keseciklerin karaciğerin ürettiği safrayı toplayarak ince bağırsağa göndermesidir.

Safra Kesesi Nerede Bulunur?

Safra kesesi armut şeklindedir. Karaciğerin üst kısmında yer alır. Minik kesecikler halinde bulunan safra kesesi, yenilen yemelerin öğütülmesinden sonra ortaya çıkan safranın ince bağırsaklara yönlendirilmesine yardımcı olur.

Safra Kesesi Nasıl Belirti Verir?

Safra kesesinde meydana gelen hastalıkların belirtileri dikkatli bir şekilde takip edilmelidir. Safra kesesinde meydana gelen hastalık ise safra kesesi taşıdır. İşte safra kesesi taşı belirtileri:

Safra kesesi taşı hastalığının en önemli belirtisi ağrıdır. Karnın sağ üst ve orta kısmında yer alan bu ağrı hafif bir şekilde gerçekleştiği gibi sık ve yoğun ağrılarla da kendini gösterebilir. Karın bölgesinde meydana gelen bu ağrı aynı zamanda sırt ve göğüs bölgesine de yayılabilir.

Kusma ve mide bulantısı safra kesesinde meydana gelen tüm hastalıkların ortak belirtisidir. Aynı zamanda gaz ve reflü gibi şikayetler ile sindirim problemlerine de yol açabilir.

Safra kesesi taşı hastalığın belirtilerinden biri de titreme ve yüksek ateştir. Sebebi bilinmeyen bir şekilde ateş ve üşüme ortaya çıkıyorsa vakit kaybetmeden doktora başvurulmalıdır. Bu safra kesesi taşında meydana gelen enfeksiyondan kaynaklanan ateş, enfeksiyonun yayılması ile daha büyük sorunlara yol açabilir.

Safra kesesi hastalığın bir belirtisi de kronik hale gelen bir ishaldir. 3 ay boyunca günde üç ya da dört seferden fazla ishal meydana gelmesi safra kesesi hastalığına işaret edebilir.

Ciltte meydana gelen renk değişimi de safra kesesi taşı hastalığı belirtisi olarak kabul edilir. Ciltteki sararma safra kesesinde tıkanmanın işareti olabilir. Bu tıkanma ile keseden ince bağırsağa giden akışta sorun olduğu anlaşılır.

Safra kesesinde meydana gelen tıkanma idrar ve dışkıda olağandışı durumlar meydana gelebilir. Koyu renkli idrar ve açık renkli dışkı safra kesesi problemine işaret eder.

Safra Kesesi Taşı Tedavisi

Safra kesesi taşı tedavisi hastalığın komplikasyonlarına göre değişkenlik gösterir. Safra kesesi taşı hastalığında en sık uygulanan tedavi ile laparoskopik ameliyatıdır. Bu ameliyatlar açık bir şekilde gerçekleşir Açık ameliyat tercih edilmesinin nedeni ise karın bölgesinin içerisinde daha önceden meydana gelen ataklar veya daha önceden yapılan ameliyatlardan kaynaklanan yapışıklıklardır. Safra kesesi taşı ameliyatında taşların alınması gerekir. Bu taşların alınması için uygulanan işleme ise kolesistektomi adı verilir. Laparoskopik ameliyatı genel anestezi ile yapılır. Uzman hekim tarafından yapılan bu ameliyatta karın kısmında 3 ya da 4 adet kesiler açılır. Bu kesilerin içerisinden safra keseleri çıkarılır. Safra kesesinin alınması yeniden taş oluşmaması için kesin çözümdür. Aksi halde ilerleyen dönemlerde safra kesesi taşı tekrar edebilir. Ameliyatın ardından ise kişi gözlemlenir. Ameliyat sonrasında kişilerde ishal ortaya çıkabilir. Bu yüzden kişiler ameliyattan sonra beslenme düzenine dikkat etmelidir.

Safra kesesi taşı ameliyatının ardından hastalar yağ içeriği yüksek olan besinlerden, kızartmalardan uzak durmalıdır. Bağırsak hareketlerini hızlandıran ve düzene sokan lifli gıdaları tüketmeye özen göstermelidir. Kahve, safra kesesi taşı hastalığına iyi gelse de aşırı dozda tüketimi kafein oranından dolayı zarar verebilir. Buna ek olarak yağlı süt ürünleri şeker oranı yüksek yiyeceklerin tüketiminden de uzak durulmalıdır. Günlük su tüketimini arttırmak da önem taşır.

Safra kesesi ameliyatı dışında bir diğer tedavi ise medikal ve litotripsi tedavileridir. Bu tedaviler cerrahi tedaviler değildir. Cerrahi olmayan tedavi yöntemleri kolesterol kaynaklı meydana gelen safra kesesi taşı rahatsızlıklarında tercih edilir. Gün içinde 2 ya da 4 kere kullanılan bu ilaçlar kesin bir çözüm olmayabilir. Bu yüzden kişiler tedavi ardından da belirli aralıklarla kontrollerini yaptırmalıdır.

Safra kesesi sindirim için kesinlikle olması gereken bir organ değildir. Ameliyat ile safra kesesi alındıktan sonra da safra akışı karaciğerden ince bağırsağa akmaya devam eder. Bu yüzden önemli olan safra kesesi ameliyatından sonra kişinin hayat düzenini dengeli bir şekilde sürdürmesidir. Kişiler doğru beslenme ile birlikte safra kesesi olmadan da hayatlarına devam eder.

Safra Kesesi Ameliyatı Riskli Mi?

Safra kesesi ameliyatı olması gereken kişiler, bu ameliyatın riskli olup olmadığını merak eder. Safra kesesi ameliyatı yüksek risk içeren bir ameliyat olmasa da nadiren komplikasyonlara sebebiyet verebilir. Bazı kişilerde ameliyat sonrası, akciğerlerde ve yara bölgelerinde enfeksiyonlar meydana gelebilir. Buna ek olarak safra yolunda ve karaciğerde bulunan damarlarda deformeler yaşanabilir. Ölüm riski olan ameliyatlar içerisinde safra kesesi ameliyatı se en az görülen ameliyattır. Teknolojinin gelişimi ile birlikte yapılan safra kesesi ameliyatları risksiz ve kolay bir şekilde hayata geçirilmektedir. Bu noktada önemli olan kişilerin uzman hekimlerin elinde ameliyatı gerçekleştirmesidir. Alanında uzman olmayan kişiler tarafından doğru tetkikler yapılmadan gerçekleştirilen ameliyatlar, ameliyat sırasında ya da sonrasında komplikasyonlar oluşmasına yol açabilir.

Safra Kesesi Ne Gibi Ağrılar Yapar?

Safra kesesi ağrıları, karnın üst bölgesinde sırtta göğüste ve omuz bölgesinde meydana gelir. Kas sıkışması ve eklem ağrısı ile benzer ağrılarla kendini gösterir. Bunun nedeni safra kesesinde meydana gelen iltihaplanma ve enfeksiyonlardır. Bu enfeksiyonlar aynı zamanda ateş ve titremeye de yol açar.

Safra Kesesi Ağrısı Nerelere Vurur?

Safra kesesi hastalığı safra kanalında meydana gelen tıkanmalardan ya da safra kesesinde taş oluşmasından kaynaklanır. Safra kanalında tıkanma meydana geldiğinde vücudun bazı bölgelerinde ağrılar meydana gelir. Bu ağrılar genel olarak ani ve hızlı bir şekilde gerçekleşir. Bu ağrılar ilk olarak karnın sağ üst bölgesinde meydana gelir. Ardından bu ağrı sırt bölgesine ve omuzlara kadar ilerler. Kişiler bu ağrıları normal görerek ağrı kesiciler ile dindirmeye çalışabilir. Ancak safra kesesi ağrısı ve şikayeti göz ardı edilmemelidir. Kişiler ortaya çıkan bu ağrılar ile zaman kaybetmeden uzman bir doktora başvurmalı ve teşhisin ardından tedavisini başlatmalıdır.