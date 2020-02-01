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Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanlığında toplandı. Toplantıya katılan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'den tahliye edilen vatandaşlar ve koronavirüs konusundaki güncel gelişmeler hakkında basın açıklaması yaptı.

Bakan Koca, "Hastalığın ilk görüldüğü ilk günden 10 gün sonra önlemlerimizi adım adım hayata geçirdik. Bunu bilim kurulunun önerileri doğrultusunda hayata geçirdik. DSÖ, "Türkiye, izole etme, takibe alma konularında güçlü önlemler almıştır" görüşünde bulundu. İstanbul Havaalanında alınan önlemleri yerinde gördüm. Havalimanlarında 365 gün 24 saate görev yapan sağlık görevlilerimiz taramaları yapıyor. Şu ana kadar 13 bin yolcu tarandı ve herhangi bir şüpheli yolcuya şu ana kadar rastlanmadı. Türkiye'de koronavirüs teşhisi alan hastamız olmadı. Şu an 88 şüpheli kişiden numune alınarak Ulusal Viroloji Laboratuvarımızda analiz edildi. Türkiye'de şu ana kadar kesin olarak yeni koronavirüs tanısı alan hastamız olmadı" açıklamasında bulundu.

WUHAN'DAN GELEN YOLCULAR ŞU AN KULLANILMAYAN DR. ZEKAİ TAHİR HASTANESİNE KALDIRILACAK

Bakan Koca, sözlerini şöyle sürdürdü: "TSK'ya ait A400 tipi kargo uçağı dün öğle saatlerinde Ankara'dan havalandı. Uçakta iki enfeksiyon hastalıkları hocamız ve dört enfeksiyon kontrol personelimiz bulunmakta. Gece yarısı Wuhan'a ulaşan uçağımız tıbbi malzeme yardımı, 1000 biyolojik tehlike tulumu, 100 bine yakın maske, medikal koruyucu gözlük, vb Çinli yetkililere teslim edildi. Çin hükümeti teşekkürlerini iletti. Çin halkının da bu felaketi bir an önce atlatmasını temenni ediyoruz.

Aileleriyle birlikte 32 Türk vatandaşı, 6 Azerbaycan, 3 Gürcistan ve 1 Arnavutluk vatandaşı olmak üzere toplamda 42 yolcumuz hem Çinli yetkililer hem de oraya gönderdiğimiz 6 kişilik sağlık ekibimiz tarafından kontrol edildi. Hiçbirinde en ufak hastalık belirtisi olmadığını rahatça söylemek isteriz. Şüpheli bir şey olsaydı da uçuşuna izin verilmeyecekti. Koruyucu kıyafetlerini ve maskelerini takan yolcularımız yol boyunca da sağlık ekiplerimizin belirlediği kurallara riayet ediyorlar.

Gerekli hazırlıklar yapıldıktan, tedbirler alındıktan sonra uçağımız sabah 7'de Wuhan'dan hareket etti. Az önce de Moğalistan'dan yakıt ikmali yaparak tekrar havalandı. Bugün gerçekleşen bilim kurulumuzun 5. toplantısında Wuhan'dan tahliye edilen vatandaşlarımızla ilgili planladığımız tedbirlerimizi bir kez daha gözden geçiriyoruz. Eğer her şey planlandığı gibi giderse uçağımız Ankara Etimesgut Havaalanına inecek. Uçak pistin hangarların arkasında en uzak alana çekilecek. Uçağın mürettebatı, teknik ekibi, sağlık personeli ve yolcular dahil olmak üzere toplam 62 kişi 17 ambulansımız ile kendileri için hazırlanan hastaneye nakledilecek. Uçak inince hangi yolcunun hangi ambulansla hastanede hangi odaya yerleşeceğine kadar tüm detaylar planlandı. Başka hasta bulunmayan Dr. Zekai Tahir Hastanemizde 14 gün tek kişilik odalarda gözlem gözlem altında tutulacaklar. 3 günde bir her birinin tetkikleri alınacak. Yemek dahil tüm hizmetler tek kullanımlık malzemelerle verilecek. Tüm atıkları tıbbi atık olarak değerlendirilip özel poşetlerle atılacak. Maske, dezenfektan, önlük, gözlük gibi malzemelerle sağlık çalışanlarımızın sağlıkları da emniyet altına alınacak. Tekrar ifade etmek istiyorum. Çin'den gelen vatandaşlarımızın hiçbiri hasta değil. Biz yine de bilim kurulumuzun önerileriyle kendilerini 14 gün misafir ederek hiçbir olasılığı ötelemek istemiyoruz."