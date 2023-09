Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Her yıl 2 milyon evladımıza işitme tarama testi yapıyoruz Türkiye'de her yıl yaklaşık 1 milyon 100 bin yakın bebek doğduğunu ve her bin bebekten 2-3'ünün işitme kaybı ile dünyaya geldiğini belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tarama kapsamında bebek ve çocuklarımızın tümüne ulaşmayı hedefliyor, her yıl yaklaşık 2.000.000 civarı tarama testi yapıyoruz. Ortalama yılda, 2500-2800 yeni doğan bebeğimize işitme kaybı tanısı koyuyoruz. Taramada şüpheli tespit edilen bebekler, referans merkezi dediğimiz ileri tanı ve tedavi merkezlerine sevk ediliyor" açıklamasında bulundu

