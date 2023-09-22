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        Haberler Sağlık Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Her yıl 2 milyon evladımıza işitme tarama testi yapıyoruz

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Her yıl 2 milyon evladımıza işitme tarama testi yapıyoruz

        Türkiye'de her yıl yaklaşık 1 milyon 100 bin yakın bebek doğduğunu ve her bin bebekten 2-3'ünün işitme kaybı ile dünyaya geldiğini belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tarama kapsamında bebek ve çocuklarımızın tümüne ulaşmayı hedefliyor, her yıl yaklaşık 2.000.000 civarı tarama testi yapıyoruz. Ortalama yılda, 2500-2800 yeni doğan bebeğimize işitme kaybı tanısı koyuyoruz. Taramada şüpheli tespit edilen bebekler, referans merkezi dediğimiz ileri tanı ve tedavi merkezlerine sevk ediliyor" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.09.2023 - 20:45 Güncelleme: 22.09.2023 - 20:48
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        Her yıl 2 milyon bebeğe işitme testi
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        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda her yıl 2 milyon bebeğe işitme tarama testi yapıldığını kaydetti.

        Bakan Koca, mesajında şu değerlendirmelerde bulundu:

        Ülkemizde yılda yaklaşık 1.100.000’e yakın bebek doğuyor ve her bin bebekten 2-3’ü işitme kaybı ile dünyaya geliyor.

        Çocukluk döneminde geçirilen hastalıklar, kulak enfeksiyonları, kazalar ve kullanılan bazı ilaçlar nedeniyle bu oran geçici işitme kayıplarıyla birlikte %6’ya kadar çıkabiliyor. İşitme kaybını erken dönemde belirlemek için Ulusal İşitme Tarama Programları yürütüyoruz. Bu kapsamda yeni doğan tüm bebeklere ve ilkokul 1. sınıfa giden çocuklarımıza işitme tarama testleri yapıyoruz.

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        Tarama kapsamında bebek ve çocuklarımızın tümüne ulaşmayı hedefliyor, her yıl yaklaşık 2.000.000 civarı tarama testi yapıyoruz. Ortalama yılda, 2500-2800 yeni doğan bebeğimize işitme kaybı tanısı koyuyoruz. Taramada şüpheli tespit edilen bebekler, referans merkezi dediğimiz ileri tanı ve tedavi merkezlerine sevk ediliyor.

        İlkokul 1. sınıfa giden çocuklarımıza, belirlenen protokoller çerçevesinde, işitme taraması konusunda eğitimli sağlık personeli tarafından okullarda işitme taraması gerçekleştiriyor, sorun saptanan çocuklarımızı kulak burun boğaz uzmanlarımıza yönlendiriyoruz.

        Dünya Sağlık Örgütü işitme kaybına yol açan faktörlerin %50′sinin önlenebilir olduğunu bildiriyor. Engellilikten korumak amacıyla yapılan sağlık taramaları erken tanı ve tedavi için kullanılan en iyi yöntemlerden biridir. Bu nedenle, çocukların yeni doğduğu dönemde ve okul çağında işitme taramalarından geçmesi son derece önemli.

        Sağlık Bakanlığı olarak bizim önceliğimiz, işitme kayıplarını erken dönemde saptayarak tedavi ve rehabilitasyonunu sağlamak ve bu yolla engelliliğin önüne geçmektir. Ülkemizde şu an itibarıyla kayıtlı 179.867 işitme engelli kişi bulunuyor. Amacımız; “erken tanı, tedavi ve rehabilitasyon” anlayışı ile çocuklarımızın yaş ve zekaca yaşıtları olan sağlıklı çocuklarla eşit koşullarda yaşamlarını sürdürebilmelerini sağlamak ve sağlıklı bir nesil oluşturabilmektir.

        18-24 EYLÜL ULUSLARARASI İŞİTME ENGELLİLER HAFTASINDAYIZ. İşitme engelli çocuklarımız ve yetişkinler için daha da duyarlı olalım. Ve bununla birlikte, engeli olmayan kişilerdeki işitme kayıplarının artma eğiliminde olduğunu unutmadan, tedaviye başvuralım.

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        #Fahrettin Koca
        #işitme tarama testi
        #haberler
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