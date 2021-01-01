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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika vaka sayısını açıkladı!

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında son durumu paylaştı. Bugün 12 bin 203 yeni vaka sayısı tespit edildi, 212 hasta ise hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika vaka sayısını açıkladı!


Türkiye'de son 24 saatte 158 bin 103 Kovid-19 testi yapıldı, 12 bin 203 kişinin testi pozitif çıktı, 212 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 3 bin 891 oldu, 14 bin 110 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 114 bin 760'a yükseldi.

"KAYIPLARIMIZDA DÜŞME EĞİLİMİ BAŞLADI"

Bakan Koca, "Bugün tespit edilen 1.908 hastamız var. Aktif vaka sayısı, ağır hasta sayısı düşmeye devam ediyor. Kayıplarımızda düşme eğilimi başladı. Ağır hasta sayısındaki azalışa bağlı olarak kayıplarımız azalacak. Salgının yıkıcı etkisinin azalacağına inanıyorum." dedi.

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