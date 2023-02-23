Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Sağlık
ABONE OL

Sağlık Bakanı Koca: 11 şehirde aktif servis yatağı sayısı 22 bin 153, servis yatağı doluluk oranı ise yüzde 44

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Afetten etkilenen illerimizde yaptığımız organizasyonlarla ihtiyacı artık yerinde karşılayabiliyoruz. Bu 11 şehirde aktif servis yatağı sayısı 22 bin 153, servis yatağı doluluk oranı ise yüzde 44" dedi

Sağlık Bakanı Koca: 11 şehirde aktif servis yatağı sayısı 22 bin 153, servis yatağı doluluk oranı ise yüzde 44
AA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adıyaman Eğitim Araştırma Hastanesinde yaptığı açıklamada, depremden etkilenen illerde afetten kaynaklanan sağlık hizmeti ihtiyacını karşılamanın dışında rutin hizmetler için de çaba gösterildiğini söyledi.

Deprem bölgesindeki faal hastanelere ilave olarak 5 ilde 25 sahra hastanesinin çalıştığını aktaran Koca, bunların dışında Kahramanmaraş'ta 13, Hatay'da 31, Malatya'da 11, Osmaniye'de 7, Gaziantep'te 18, Diyarbakır'da 3, Kilis'te 2, Adıyaman'da ise 25 olmak üzere 110 acil müdahale ünitesinin kurulduğunu kaydetti.

Koca, buralarda 72 bin 851 depremzedenin acil sağlık hizmet ihtiyacının karşılandığını belirterek şöyle konuştu: "Afetten etkilenen illerimizde yaptığımız organizasyonlarla ihtiyacı artık yerinde karşılayabiliyoruz. Bu 11 şehirde aktif servis yatağı sayısı 22 bin 153, servis yatağı doluluk oranı ise yüzde 44. Yoğun bakım yatak sayısı 3 bin 374. Yoğun bakım doluluk oranı ise yüzde 65 yani yeterince kapasitemiz mevcut. Diyaliz ünitelerimiz ihtiyacı kolaylıkla karşılıyor. Bu süreçte hastanelerimize afetzede olarak 252 bin 286 hasta başvuru yapmıştır. Bu hastaların 9 bin 733'ü halen hastanelerimizde yatarak tedavi görmektedir. 2 bin 196'sı ise yoğun bakımdadır."

BULAŞICI HASTALIKLARLA İLGİLİ RİSKLER

Yaralıların sağlıklarına kavuşması için 11 bin 778 ciddi ameliyatın yapıldığını aktaran Koca, sözlerini şöyle sürdürdü: "Deprem bölgesi dışındaki şehirlerde tedavi ettiğimiz hastalarımızın 6 bin 855'i serviste, 1429'u yoğun bakımda yatmaktadır. Tedavisini deprem bölgesindeki hastanelerimizde yaptığımız 2 bin 878 hasta serviste, 767 hasta ise yoğun bakımda yatmaktadır. Afet bölgesindeki birinci basamak muayene sayısı dün itibarıyla 1 milyon 571 bin 282'ye ulaşmıştır. Bakanlık olarak afetten etkilenen şehirlerde şu aşamada en özellikli görevimiz halk sağlığını tehdit edebilecek şartlara karşı mücadele etmek, bulaşıcı hastalıkların önüne geçmek, hastaları hızla tedavi etmektir.

Afet bölgesinde olası bulaşıcı hastalıklarla ilgili riskler sürveyans erken uyarı sisteminin kurulmasıyla kontrol altında görünmektedir. Afetin ilk gününden itibaren bölgede 12 bin 27 noktada bakiye klor ölçümü yapılmış 2 bin 29 noktada bakiye klor oranı yetersiz bulunmuştur. 4 bin 971 numune ile su analizi yapılmış örneklerin yüzde 18,5'i uygunsuz bulunmuştur. Halen su süper klorlaması yapılmaktadır."

"448 SAĞLIK ÇALIŞANI ARTIK ARAMIZDA DEĞİL"

Koca, afet bölgelerinde halen 19 bin 109'u hekim, 67 bin 512'si sağlık personeli 36 bin 901'i diğer personel olmak üzere toplam 123 bin 522 kişiyle hizmet verdiklerini belirterek "Bu personelle birlikte 4 bin 584 UMKE, 6 bin 60 ambulans personelimiz bulunmaktadır. 112 Ambulans sayımız 1267, UMKE araç sayımız 245’tir. UMKE ekiplerimizin bir bölümü gezici sağlık hizmeti vermekte, kronik hastalara ilaçlarını ulaştırmaktadır. Gezici sağlık hizmetleri kapsamında; Kahramanmaraş, Hatay, Malatya ve Adıyaman’ın 76 ilçesi ve 1512 köyüne, 50 bini aşkın hastaya sağlık hizmeti götürdük" diye konuştu.

Depremlerde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarını da anan Bakan Koca, "Görev yerleri afet bölgesindeki iller olan ve 6 Şubat depremine yakalanan 448 sağlık çalışanı artık aramızda değil. Her birine Allah’tan rahmet diliyorum. 528 sağlık çalışanı yaralı, onlara acil şifa diliyorum." ifadelerini kullandı.

Koca, Adıyaman Eğitim Araştırma Hastanesi ana binası başta olmak üzere, mühendislik hesaplarının gerektirdiği onarımının başlatıldığını, şehir merkezindeki Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Ek Binası ile Çelikhan'daki devlet hastanesinin hizmet veremediğini belirterek Adıyaman'da 6 sahra hastanesinin bulunduğunu, ilde faal servis yatak kapasitenin yüzde 25'inin, yoğun bakım yatak kapasitesinin de yüzde 50'sinin dolu olduğunu söyledi.

"AŞILAR AKSATILMADAN YAPILIYOR"

Aile sağlığı merkezlerinden 53'ü ile 6 toplum sağlığı merkezinin ihtiyaç duyulduğunda başvurulabilecek durumda olduğunu ifade eden Bakan Koca, çadır kentlerde halen 26 acil müdahale ünitesi bulunduğunu kaydetti.

Koca, depremin ilk gününden itibaren birinci basamak sağlık kuruluşlarında yapılan muayene sayısının 15 bin 362, sahra hastaneleriyle birlikte Adıyaman'da yapılan toplam muayene sayısının ise 29 bin 850 olduğunu aktararak "Gezici ekiplerimiz köyleri dolaşıp 23 binden fazla insanımızı sağlık taramasından geçirdi. Tetanos başta olmak üzere genişletilmiş bağışıklama programı kapsamındaki aşılar aksatılmadan yapılıyor" dedi.

Adıyaman'da klorlama ve klor ölçümlerinin yapıldığını kaydeden Koca, şöyle devam etti: "613 numuneden 353'ü yeterli, 260'ı ise yetersiz bulunmuştur. 343 su örneği alınmış, örneklerden 99'unun uygunsuz olduğu tespit edilmiştir. Bu 99 numunenin 87'sinde mikrobiyolojik, 27'sinde kimyasal uygunsuzluk saptanmıştır. Gerekli tüm önlemler alınmaktadır. Eti Maden Tesisleri kaynaklı ağır metal şüphesiyle yapılan kimyasal analizlerde ise sonuçlar normal çıkmıştır. Şebeke suyu konusunda uyarılar yapılmış olup tedbirlere tam uyulduğunu düşünüyoruz. Bu bilgilerden hareketle mevcut şartlarıyla Adıyaman'da halk sağlığını tehdit edecek bir durum yoktur diyebiliriz."

Bakan Koca, Adıyaman'da taburcu edilen hasta sayısının 17 bin 499 olduğunu ifade ederek yeni bir can kaybını önlemek için tıbbi imkanları seferber ettiklerini vurguladı.

Depremden sonraki günlerde 112 ambulanslarından 302, acil sağlık personelinden 1727'sinin Adıyaman'da görev yaptığını belirten Koca, 111 ambulansın 314 personelle halen Adıyaman'da olduğunu söyledi.

Koca, 792 UMKE gönüllüsünün de kentte olduğunu ifade ettiği konuşmasını şöyle bitirdi: "Ulusal acil müdahale birimlerimiz toplam 24 bin 725 muayene yaptı. Muayenelerin yapıldığı 20 merkez noktanın 16'sı halen aktif. Tüm acil müdahale birimlerinin toplam muayene sayısı ise 34 bin 116. UMKE ve 112 acil ekiplerinin Adıyaman'daki sağlık taramaları kapsamında yaptığı ziyaret sayısı ise 23 bin 303. 53 aile sağlığı merkezimiz halen aktif. 72 hekimle hizmetimizi burada devam ediyoruz. Sağlık hizmeti için çadır kentlerdeki noktalarda 325'i hekim olmak üzere 2 bin 305 sağlık çalışanının görevi başında olduğunu ayrıca belirtmek istiyorum. Geride kalan günler boyunca elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Fakat iyinin daha da iyisi var. Her şeyin daha iyi olması için çalışıyoruz."

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Lensleri gözlerindeyken uyumuştu! Şimdi et yiyen bakteri yüzünden kâbusu yaşıyor
SAĞLIK Et yiyen bakteri yüzünden kâbusu yaşıyor
Depremzede anne adayları Sağlık Bakanlığı'nın takibinde
SAĞLIK Depremzede anne adayları Sağlık Bakanlığı'nın ...
Dünyada her iki dakikada bir kadın, hamilelik veya doğum sırasında yaşamını yitiriyor
SAĞLIK Dünyada her iki dakikada bir kadın, hamilelik veya ...
Deprem travması yaşa göre değişen belirtilerle kendisini gösteriyor
SAĞLIK Deprem travmasının belirtileri yaşa göre değişiyor
Son dakika haberi Bakan Koca'dan açıklama: Salgın hastalık olup olmadığı takip ediliyor.
SAĞLIK Bakan Koca: Salgın hastalık olup olmadığı takip ...
Hatay ve Kahramanmaraş’ta tedavi gören 4 bin kanser hastasının şimdi sadece yüzde 35 - 40’ ı tedavi alıyor
SAĞLIK Hatay ve Kahramanmaraş’ta tedavi görüyorlardı! 4 bin ...
Depremden etkilenen çocuğun beden diline dikkat! - Öne çıkan haberler
SAĞLIK Depremden etkilenen çocuğun beden diline dikkat!
Türkiye Psikiyatri Derneği Genel Başkanı: "Nasıl yardımcı olalım?" sorusunun yanıtı koşulsuz güven sağlayıp "Yanındayım" diyebilmek ve bunu sürekli hale getirmek
SAĞLIK "Yardım etmek isteyenler hiçbir şey yapamazsanız bunu ...
Enkazdan çıkarılanları bekleyen tehlike: Crush sendromu
SAĞLIK Enkazdan çıkarılanları bekleyen tehlike: Crush ...
Yorgunluk, kansızlık ve unutkanlık! Hangi vitamin eksikliği nelere yola açıyor? İşte vitamin eksikliğinin belirtileri...
SAĞLIK Hangi vitamin eksikliği nelere yola açıyor?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.