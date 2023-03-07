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Haberler Sağlık Sağlık Bakanı Koca'dan salgın açıklaması
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Bakan Koca: Salgın ve kümelenme söz konusu değil

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, afet bölgesinde salgın hastalık riskine ilişkin, "Şu an herhangi bir salgın durumu ve kümelenme durumu söz konusu değil. Binlerce insan içinde yer yer 10'lu, 20'li ishal vakaları görülmesi, salgın anlamına gelmez" dedi

Sağlık Bakanı Koca'dan salgın açıklaması
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DHA

Sağlık Bakanı Koca, dünkü Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. Bakan Koca, Hatay'da şebeke suyunun sağlanmasında sorun olmadığını belirterek, "Özellikle yıkımın en yoğun olduğu Antakya ve Defne gibi yerlere kısmen diğer bölgelere de yaygın şebeke suyu veriliyor. Suyun bakiye klor ve mikrobiyolojik analizleri sık yapılıyor. Bir sorun, şu an yok ancak Hatay'da şebeke suyunun bu dönemde içme suyu olarak kullanılmamasını telkin ediyoruz. Suyun içmeye elverişli olduğunu tam olarak tespit etmeden 'İçilebilir' diyemeyiz. Olası bir salgın açısından en büyük risk, içme suyu olarak ele alınıyor. Şebeke suyunun genel amaçlı kullanımında bir sorun yok. Temizlik amaçlı olarak kullanılabilir" diye konuştu.

"SENDROMİK SÜRVEYANS SİSTEMİ DEVREDE"

Bakan Koca, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'nın, tüm bölgelere ambalajlı içme suyu temin etmeye çalıştığını, su açısından sorun olmadığını söyledi. Olası salgın hastalıklara karşı tedbirlere değinen Koca, "Salgınla ilgili de bizim biliyorsunuz yıllardan beri Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'müzün 'sendromik sürveyans' adlı bir sistemimiz var. Pandemideki filyasyon gibi düşünün. Yani gelen hastanın bir enfeksiyon durumu söz konusu ise kaynağına kadar giderek nereden kaynaklandığının tespit edilmesini esas alıyor bu sistem. Bu sistem aktif olarak devrede. Ayrıca bununla ilgili Halk Sağlığı Bilim Komisyonu'muz da var, biliyorsunuz. Onlar da sürekli alt gruplarla birlikte sahada çalışıyorlar" dedi.

"İSHAL VAKASI SALGIN ANLAMINA GELMEZ"

Bakan Koca, tüm afet bölgesinde incelemelerde bulunan Halk Sağlığı Bilim Komisyonu'nun önceki gün Hatay'a geçtiğini aktardı. Komisyonun çalışmalarına değinen Koca, "Şu an salgına dair bir durum söz konusu değil; ama bu olmayacağı anlamına gelmez. Çünkü salgın olmaması için bizim güvenilir su, güvenilir gıda, hijyenik WC ortamı sağlamamız gerekir. Bu tedbirleri ne kadar güçlü alırsak salgın ihtimali, o kadar azalacak. 'Sendromik sürveyans' sistemimiz, söylediğim gibi aktif olarak devrede, yakın takip ediyoruz. Tekrar etmek istiyorum; şu an herhangi bir salgın durumu ve kümelenme durumu söz konusu değil. Binlerce insan içinde yer yer 10'lu, 20'li ishal vakaları görülmesi salgın anlamına gelmez. Özellikle bulaşıcı olan bir kaynaktan bulaşan salgın ihtimali bizim için önemli, sevindirici olan şu an böyle bir durum olmaması. Salgın hastalık açısından da su açısından da bir problem yok" diye konuştu.

"BOŞALTMAMIZ GEREKEN HASTANELER VAR"

Bakan Koca, deprem riski nedeniyle boşaltılacak hastaneler olduğunu belirterek, "Bu dönemde bazı hastanelerimizin taşınması gerektiğine yönelik bir çalışma yaptığımızı daha önce de açıklamıştım. Cerrahpaşa, Çapa, İstanbul ve Ankara'daki diğer kamu hastanelerimizle ilgili ne yapacağımızı 1-2 gün içinde açıklamış olacağız. Boşaltmamız gereken hastanelerimiz var. Bu konuda adımlar attıkça yapı analiz sonuçları çıktıkça kamuoyuyla paylaşacağız. 1-2 gün içinde üniversite ve kamu hastanelerinin durumu ve atılacak adımlarla ilgili açıklama yapacağız" dedi.

"122 BİN SAĞLIK PERSONELİ GÖREV BAŞINDA"

Afet bölgesindeki sağlık hizmetlerine ilişkin soruyu yanıtlayan Bakan Koca, "Gezici sağlık ekiplerimiz yaygın bir şekilde muayene ve tetkikler yapmakta. Yerinde muayene ettiğimiz hasta sayısı 300 bine yaklaştı. Bölgede 17 binden fazlası hekim 122 bin sağlık personeli görevi başında. 3 milyona yakın 1'inci basamak sağlık hizmeti vermiş durumdayız. Hastanelerimiz, sahra hastanelerimiz, mobil sağlık hizmetlerimiz, toplu yaşam alanlarındaki 1'inci basamak sağlık hizmetlerimiz aksamadan devam ediyor" diye konuştu.

Bakan Koca, 42 bin 500 sağlık personeli alımına ilişkin "Kesinlikle iptal söz konusu değil. Ancak yeni durumu dikkate alarak planlamada değişiklikler yapıyoruz. En kısa sürede ilan edeceğiz" dedi.

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