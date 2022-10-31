Bakan Koca: Sağlığın yıldızı olduğumuzu “Health Türkiye” ile tüm dünyaya duyuracağız 0:00 / 0:00

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşen Türk Devletleri Teşkilatı 8. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda konuştu.

Türkiye'nin uluslararası sağlık turizminde çatı markası Health Türkiye'nin de tanıtımının yapıldığı kurultayda açıklamalarda bulunan Bakan Koca, "Dünyada yaklaşık 100 milyar dolar düzeyinde olan sağlık turizmi pazarından ülkemizin hak ettiği gelire ulaşması yönünde gayretlerimiz artarak devam etmektedir. Koronavirüs salgını, ülkelerin sağlık sistemlerinin test edilmesinin yanında, dostlukların da test edilmesi için önemli bir sınav oldu. Hem koronavirüs salgını hem de Rusya ve Ukrayna arasında yaşananlar, sağlık sistemlerimizin her durumda güçlü olması gerekliliğini bir kez daha göstermiştir. Sağlık hizmetlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi için, alternatif tedarik çözümleri geliştirmek ve üretimde yerlileşmek zorundayız. Hedefimiz, Türk Devletleri Teşkilatı bünyesi altında, bilimsel alanda ortak hareket edebilen, kendi aşısını, ilacını, tıbbi sarfları ve tıbbi cihazını üretebilen büyük bir aile olmaktır" dedi.

"DÜNYADA MERKEZ ÜLKE KONUMUNA GELMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Bakan Koca, "20 yılda Türk sağlık sistemine yaptığımız yatırımlar ortadadır. Bugün, en büyük hayalim dediğiniz şehir hastanelerimizde verdiğimiz hizmet, küresel anlamda gıpta ile bakılan bir seviyededir. Şimdi bu alt yapının tüm dünyaya hizmet vereceği, akademik bir statü ile küresel bir marka olarak atılımları hayata geçirme zamanıdır. Güçlü kamu ve özel sağlık tesislerimizle, nitelikli sağlık insan gücümüzle, yüksek teknolojik altyapımız ve hizmet kalitemizle sağlığın küresel yıldızı olduğumuzu Health Türkiye markası altında tüm dünyaya duyuracağız. Health Türkiye markamızla, ülkemizin sağlık turizmi alanında tercih edilmesini sağlayarak bu alanda dünyada merkez ülke konumuna gelmeyi hedefliyoruz. Dünyada yaklaşık 100 milyar dolar düzeyinde olan sağlık turizmi pazarından ülkemizin hak ettiği gelire ulaşması yönünde gayretlerimiz artarak devam etmektedir. Bu çalışmalarımızda özellikle Kültür ve Turizm bakanlığımız başta olmak üzere kamu ve özel sektördeki ilgili tüm paydaşlarla iş birliği içerisinde çalışmaya devam ediyoruz. Kültür ve Turizm bakanlığımızın programı olan Go Türkiye ile tam entegre şekilde tanıtım çalışmalarımıza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.