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Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda konuştu
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HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından başlıklar şöyle:

Dünyanın sadece siyasi ve ekonomik değil; doğrudan insanın varoluş gayesiyle ilgili arayışlar içinde olduğu dönemde Türkiye Yüzyılı denize feneri mahiyetinde rehber olacaktır. Bunun gerisinde asırlardır yaşadığımız tecrübelerden çıkardığımız dersler vardır. Tabiattaki her şeyin insanı da aynı kategoriye yerleştirmesi kaçınılmazdır.

Eşrefi mahlukat olan insanı eşya seviyesine indirgeyen zihniyetin gidilebilecek yolun sonuna gelinmiştir. İnsanın merkezinde olduğu bilim anlayışını yükseltmenin zamanıdır.

Covid-19 başladığında bilim insanları bir dizi tedbir tavsiyesi açıklamıştır. Günümüzde dünyanın pek çok yerinde insanı asıl olarak gören gayretlerin gerisinde ortak birikimlerimizin yer aldığını müşahade ediyoruz.

Türk tıp dünyasının temsilcileri olarak bu tefekkülü kendi alanımızda her an her vesileyle yapmakla mükellefeiz. İlhamını ilim, hikmet ve marifet temelinde inşa edilmiş insan merkezli medeniyet tasarruvumuzdan alan bilim çalışmalarımızı teknoloji kutsaması hastalığından uzak bir şekilde sürdürmemiz şart.

Türk devletleri teşkilatları bünyesindeki her çalışmamız gibi Türk Tıp Dünyası Kurultayını da bu doğrultuda atılacak adımların en önemli zemini olarak değerlendiriyoruz.

Dünyanın gelişmiş diye tabir edilen ülkeleri hemen her alanda olduğu gibi sağlıkta da belirli bir gelir seviyesinin üzerindeki insanlara yüksek standartta hizmet veren bir sisteme sahiptir. Bu sistemde düşük ve orta gelire sahip kesimlerin işi şayet çok büyük maddi külfetleri göze almazlarsa çok zor. Gelişmiş ülkelerde hastane kapılarına bile yaklaştırılmadan salgınla mücadele etmeye çalışan insanların hikayelerine şahit olduk. Hastaların ilgisizlikten öldüğü, yaşlı bakımevlerinden hepimizin içini yakan görüntülerle karşılaştık. Az gelişmiş ülkelerdeki içler acısı durumu anlatmaya bile gerek duymuyorum.

Türkiye olarak küresel salgınla imtihanımızı hem vatandaşlarımıa sunduğumuz sağlık hizmetleriyle hem de 161 ülkeye ve 12 uluslararası kuruluşa gönderdiğimşiz tıbbi destekle alnımızın akıyla verdik. Salgının ilk günlerinden itibaren insanların en hayırlısı insanlara faydalı olanıdır inancıyla elimizdeki tüm imkanları insanlık için seferber ettik. Şimdi benzer bir süreç gıda krizinin en temel unsuru olduğu küresel üretim ve tedarik zincirlerinde yaşanmaktadır. Dünya buğday üretiminin yaklaşık üçte biri Rusya ve Ukrayna tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu buğdayların açlık tehdidiyle karşı karşıya olan ülkelere ulaştırılması konusunda gösterdiğimiz gayretin en yakın şahidi sizlersiniz. İstanbul'da kurulmasını temin ettiğimiz ortak mekanizmayla Ukrayna buğdayının 9.3 milyon tonunu dünyanın hizmetine sunarak gıda krizinin nispeten azaltılmasını sağladık. Her ne kadar Rusya kendisi için aynı kolaylıkların gösterilmemesi sebebiyle bu konuda mütereddit davransa da biz insanlığa hizmet için gayretimizi kararlılıkla sürdüreceğiz.

Sağlık alanında gösterdiğimiz başarı yeni fırsatları önümüze sermiştir. Son 20 yılda ülkemize kazandırdığımız sağlık hizmetimiz var. Büyük yatırımlar ve şehir hastanelerimiz, yetişmiş insan kaynağımız en büyük payın sahibidir. Dünyada Covid aşısı üretebilen 9 ülke arasına girdik. Koruyu sağlık hizmetleri ve tedavi konusunda önemli çalışmalar yürütüyoruz. Yerli ve milli şirketlerimizi, sağlık alanında dünya çapında hizmet üretecek seviyeye ulaştılar. Girişimcilerimize verdiğimiz destekle hızla ileriye doğru mesafe kaydediyoruz. Özel sektörümüzün dinamizmini de artırıyor. Amacımız Türkiye 100 yılı vizyonu çerçevesinde ülkemizi sağlık hizmetleri alanında Türkiye'yi zirveye çıkarma. Sahip olduğumuz alt yapıyı, bilim, teknoloji ve üretimin gücünü sürekli geliştirmekte kararlıyız. Teşhis, tedavi tıbbi cihaz kendi ihtiyacımızı karşılamanın yanında küresel alanda söz sahibi olma kararlığındayız.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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