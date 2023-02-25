Sesli Dinle 0:00 / 0:00

AA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, deprem bölgelerinde görev yapan Ulusal Medikal Arama Kurtarma Ekibi (UMKE) ile 112 Acil sağlık ekiplerinin yürüttüğü çalışmalara ilişkin videoları sosyal medya hesabından paylaştı.

Koca, UMKE ve 112 ekiplerine ilişkin paylaştığı videoya, "İzleyin ama aklınızda olsun. Bazı organizasyonların bu hayattaki rolü, bazı insanların fedakarlığı, görev tutkusu özetlenemez. Çünkü bazı anlar diğerleriyle kıyaslanamaz." notunu düştü.

UMKE ve 112 Acil personelinin hastalara müdahale ve nakil çalışmalarına yer verilen videoda, deprem bölgesinde 25 sahra hastanesi, 110 acil müdahale ünitesiyle sağlık hizmetlerinin sunulduğu aktarıldı.

Depremin hemen ardından 245 UMKE aracı, 1267 ambulansın bölgeye gittiği, bölgede 4 bin 500'ün üzerinde UMKE, 6 binin üzerinde 112 Acil sağlık personelinin görev yaptığı bilgisi de videoda paylaşıldı.





— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 25, 2023

"EKİPLERİMİZ MAHALLELER, KÖYLER VE PERSONELLERİN BULUNDUĞU ALANLARDA AŞILAMA YAPIYOR"

Bakan Koca, ayrıca halk sağlığı ekiplerinin deprem bölgesindeki aşılama çalışmalarına yönelik bir videoya da sosyal medya hesabında yer verdi.

Koca, "Halk Sağlığı ekiplerimiz deprem esnasında yaralanan vatandaşları ve enkaz çalışmasında bulunan personelleri tetanos riskine karşı aşılıyor. Türkiye'nin dört bir yanından görevlendirilen ekiplerimiz mahallelere, köylere ve personellerin bulunduğu alanlarda aşılama yapıyorlar." ifadesini kullandı.