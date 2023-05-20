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HABERTURK.COM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'ın İskenderun ilçesinin İsmet İnönü Mahallesi'nde bulunan çadır kentte depremzede vatandaşları ziyaret etti.

Gecenin ilerleyen saatlerinde Bakan Koca'yı karşılarında gören depremzedeler bir taraftan şaşkınlıklarını gizleyemezken diğer taraftan da mutluluklarını ifade etti.

Çadır kent sakinleri, Kovid-19 ve deprem sürecindeki çalışmalarından dolayı Koca'ya teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi. Burada bir süre vatandaşlarla bir araya gelen Koca, çocukları sevdi, yapımı devam eden hastanelerle ilgili bilgi verdi.

Depremzede vatandaşlarla Bakan Koca arasında geçen samimi diyaloglar cep telefonu kameralarına yansıdı.

*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.