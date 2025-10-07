Habertürk
Habertürk
        Sağlık Bakanı Memişoğlu Kemal TUSAŞ'I ziyaret etti - Savunma Sanayi Haberleri

        Sağlık Bakanı Memişoğlu Kemal TUSAŞ’I ziyaret etti

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, SSB Başkanı Haluk Görgün ile TUSAŞ'ta yerli GÖKBEY helikopterini inceledi ve 2026'da ambulans konfigürasyonuyla teslim edilecek GÖKBEY'in Türkiye ve çevre ülkelere hizmet vereceğini açıkladı. Memişoğlu, savunmadaki başarıyı sağlık sanayisine taşımayı hedeflediklerini ve yüzde 90'ın üzerinde yerlilikte kalp-akciğer makinesi geliştirdiklerini de duyurdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 22:48 Güncelleme: 07.10.2025 - 22:48
        Bakan Memişoğlu'ndan TUSAŞ'a ziyaret
        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün ile birlikte, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş'yi (TUSAŞ) ziyaret etti.

        TUSAŞ’ta mühendislerin geliştirdiği yerli helikopter GÖKBEY’i inceleyen Bakan Memişoğlu, “Helikopterimizi inşallah 2026’da bize teslim edecekler. Baktık ki artık ambulans haline gelmiş. Onunla pek çok insanımızın hayatını kurtaracağız. Sadece Türkiye’de değil, çevre ülkelerimize de hizmet edecek bir imkana kavuşmuş durumdayız.” dedi.

        Türkiye’nin savunma sanayinde dünyanın sayılı ülkelerinden biri haline geldiğini belirten Bakan Memişoğlu sözlerini şöyle sürdürdü;

        “Sağlıkta da bunu yapmaya çalışacağız. İnşallah savunma sanayi gibi bir sağlık sanayisi oluşturacağız. Alt yapımız, hazırlıklarımız var. İrademiz var. Cumhurbaşkanımız var. İnşallah bunu başaracağız.”

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yüzde 90’ın üzerinde yerlilik oranı bulunan kalp akciğer makinesini de savunma sanayi şirketleriyle birlikte çalıştıklarını belirtti. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün ise TUSAŞ mühendislerinin GÖKBEY’i tamamlamak için gece gündüz çalıştığını, helikopterin son üretim hattından çıkmak üzere olduğunu, testlerin ve sertifikasyon süreçlerinin tamamlanmasının ardından GÖKBEY’in Sağlık Bakanlığı’nın kullanımına sunulacağını söyledi.

