Sağlık Bakanlığı DHY kura çekimi sonuçları nasıl öğrenilir? Sağlık Bakanlığı 120. dönem DHY kura sonuçları isim listesi sorgulama
Sağlık Bakanlığı DHY kura çekimi sonuçları ve isim listesi adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. 120. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurası için tercih başvuruları 24-27 Aralık 2024 tarihleri arasında alındı. Tıp Fakültesinden mezun olarak uzman eğitimini ve yan dal uzmanlığını tamamlayan doktorların atama kuraları 30 Aralık Pazartesi bugün gerçekleştirildi. Kuralar noter huzurunda bilgisayar ortamında yapıldı. Peki Sağlık Bakanlığı DHY kura çekimi sonuçları açıklandı mı, isim listesi nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, Sağlık Bakanlığı 120. Dönem DHY kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı…
120. Dönem DHY kura çekimi sonuçları ve nihai isim listesi sorgulama ekranı araştırmaları hız kazandı. Sağlık Bakanlığı 120. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) Kurası için tercih başvuruları 27 Aralık 2024 tarihinde sona ermişti. Tercih başvurusunda bulunan hekimlerin görev yerini belirleyecek olan kura çekimi 30 Aralık bugün gerçekleştirildi. Noter huzurunda yapılan Sağlık Bakanlığı 120. Dönem DHY kura çekimi canlı izle ekranı üzerinden takip edildi. Peki, 120. Dönem DHY kura sonuçları açıklandı mı, isim listesi nasıl öğrenilir? İşte, detaylar…
120. DÖNEM DHY KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI!
Sağlık Bakanlığı 120. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kura çekimi, 30 Aralık 2024 Pazartesi bugün saat 10:30’da başladı.
Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi’nde yapılan kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirildi.
SAĞLIK BAKANLIĞI DHY KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?
Kura çekilişi Bakanlığın YouTube kanalı (https://youtube.com/user/SaglikBakanligi) üzerinden canlı olarak yayınlandı. Bu nedenle kura çekimine katılımcı alınmadı.
DHY 120. DÖNEM KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
DHY 120. DÖNEM KURA SONUÇLARI VE İSİM LİSTESİ NASIL ÖĞRENİLİR?
Kura çekiminin tamamlanmasının ardından atama sonuçları ve nihai isim listesi Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yayınlandı.
Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün resmi X hesabından yapılan açıklamada ''120. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası yerleşenler listesi yayınlanmıştır.'' denildi.
Adaylar, kura sonuçlarını Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü adresinden öğrenebilecek.
120. DÖNEM DHY KURA SONUÇLARI VE İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
GÖREVE BAŞLARKEN TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER NELER?
1) Mal Bildirim Formu
2) Vesikalık Fotoğraf (6 adet, son altı ay içerisinde çekilmiş)
3) Askerlik Durum Belgesi
4) Adli Sicil Belgesi veya Adli Sicil Beyan Dilekçesi
5) Sağlık Raporu (657 sayılı Kanunun 48 inci maddesi hükmü gereği hekimlik yapabileceğine dair tek hekimden alınan Sağlık Raporu)
6) Mazeret sonucu yerleşenler, mazeret ön başvuruları için sisteme yüklemiş oldukları belgelerin asıllarını göreve başladıkları birime teslim edecekler.