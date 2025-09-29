Sağlık Bakanlığı KPSS sonucuna göre 15.247 sözleşmeli personel alımı yapacak. Alıma ilişkin ilan Resmi Gazete’de yayımlandı. İlana göre Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere hemşire, sağlık teknikeri, ebe, büro personeli, teknisyen, diyetisyen, fizyoterapist ve tekniker gibi branşlara alım yapılacak. Adaylara yol gösterecek olan KPSS-2025/5 tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. Peki, Sağlık Bakanlığı 15.247 personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İşte, 2025 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzu, branş ve kadro dağılımı hakkında detaylar.