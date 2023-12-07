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        Haberler Gündem Sağlık Bakanlığı 419 personel alımı başvuruları başladı mı? Sağlık Bakanlığı temizlik işçi alımı şartları nelerdir?

        Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı? Sağlık Bakanlığı işçi alımı şartları nelerdir?

        Sağlık Bakanlığı, TMY (Eski hükümlü/Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralanan) 419 sürekli işçi alımı yapıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilecek işçi alımına Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden başvuru yapılabilecek. İşte Sağlık Bakanlığı işçi alımı şartları ve başvuru tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.12.2023 - 21:18 Güncelleme: 07.12.2023 - 21:18
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        Sağlık Bakanlığı personel alımı şartları ve başvuru tarihleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 419 'temizlik görevlisi' ilanına ilişkin başvuru detayları netlik kazandı. Peki, "Sağlık Bakanlığı 419 işçi alımı başvuruları başladı mı, nasıl başvuru yapılır? Sağlık Bakanlığı temizlik işçi alımı şartları nelerdir?" İşte Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru ekranı...

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        SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

        Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Sağlık Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 419 'temizlik görevlisi' eski hükümlü/ TMY statüsünde sürekli işçi alımı yapacak. Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları 4-8 Aralık tarihleri arasında gerçekleşcek.

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        SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMINA NASIL BAŞVURU YAPILIR?

        Sağlık Bakanlığı işçi alımına Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) "esube.iskur.gov.tr" adresinden başvuru yapabilecek.

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        SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELERDİR?

        Sağlık Bakanlığı, TMY (Eski hükümlü/Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralanan) 419 sürekli işçi alımı yapıyor.

        2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1) ve (6) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlarını taşımak.

        2. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde tanımlandığı şekilde eski hükümlü veya 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (ğ) bendinde tanımlandığı şekilde terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan olmak.

        5

        3. Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak.

        4. 18 yaşını tamamlamış olmak.

        6

        5. İlan tarihi itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak (04 Aralık 1983 ve daha sonraki doğumlular başvuru yapabilecektir).

        6. Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi (08 Aralık 2023) itibarıyla mezun olmak ve istenilen belgelere son başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak.

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        7. Görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığını belgelemek (Sözlü sınav sonucunda başarılı olup atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir).

        8. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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