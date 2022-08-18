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Sağlık Bakanlığı engelli işçi alımı 2022: Sağlık Bakanlığı 1356 engelli sürekli işçi alımı başvurusu ne zaman, şartları neler ve kadro dağılımı nasıl?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün resmi Twitter hesabından 1356 engelli sürekli işçi alımı yapılacağını açıkladı. Peki, Sağlık Bakanlığı kadrolarında görevlendirilecek 1356 engelli sürekli işçi alımı başvurusu ne zaman, şartları neler ve kadro dağılımı nasıl?

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  • Sağlık Bakanlığı engelli işçi alımı 2022: Sağlık Bakanlığı 1356 engelli sürekli işçi alımı başvurusu ne zaman, şartları neler ve kadro dağılımı nasıl?

    Sağlık Bakanlığı engelli sürekli işçi alımı ile ilgili müjdeli haber Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. 1356 işçi alımının yapılacağı konuya ilişkin merak edilenleri bir araya getirdil... 

    1356 engelli sürekli işçi alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılacak?

    Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, adaylar başvurularını 15-19 Ağustos tarihlerinde Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) "esube.iskur.gov.tr" adresi üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirebilecek.
  • Sağlık Bakanlığı engelli işçi alımı 2022: Sağlık Bakanlığı 1356 engelli sürekli işçi alımı başvurusu ne zaman, şartları neler ve kadro dağılımı nasıl?

    Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacak. Adaylar, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir iş yerine başvuru yapabilecek.

    Sağlık Bakanlığı 1356 personel alımı şartları nelerdir?

    İlana başvuru yapacak adaylarda aranan şartlar şu şekilde: 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4) ve (6) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlarını taşımak.
  • Sağlık Bakanlığı engelli işçi alımı 2022: Sağlık Bakanlığı 1356 engelli sürekli işçi alımı başvurusu ne zaman, şartları neler ve kadro dağılımı nasıl?

    Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre; Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

    Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak.
  • Sağlık Bakanlığı engelli işçi alımı 2022: Sağlık Bakanlığı 1356 engelli sürekli işçi alımı başvurusu ne zaman, şartları neler ve kadro dağılımı nasıl?

    18 yaşını tamamlamış olmak. İlan tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak (15 Ağustos 1982 ve daha sonraki doğumlular başvuru yapabilecektir).

    Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen belgelere son başvuru tarihi itibariyle sahip olmak.

    Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
  • Sağlık Bakanlığı engelli işçi alımı 2022: Sağlık Bakanlığı 1356 engelli sürekli işçi alımı başvurusu ne zaman, şartları neler ve kadro dağılımı nasıl?

    İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

    7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yönünden bir engeli bulunmamak.
  • Sağlık Bakanlığı engelli işçi alımı 2022: Sağlık Bakanlığı 1356 engelli sürekli işçi alımı başvurusu ne zaman, şartları neler ve kadro dağılımı nasıl?

    Engelli sürekli işçi kadroları için Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde tanımlandığı şekilde sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek.

    İLKÖĞRETİM KURUMLARININ BİRİNDEN (5 YILLIK İLKOKUL MEZUNU, 8 YILLIK İLKÖĞRETİM OKULUNDAN 6., 7. VE 8. SINIFI TERK EDENLER İLE YETİŞKİNLER II. KADEME EĞİTİMİ BAŞARI BELGESİ OLANLAR DA DAHİL) VEYA ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ BİRİNDEN VEYA ÖNLİSANS PROGRAMLARININ BİRİNDEN VEYA LİSANS BÖLÜMLERİNİN BİRİNDEN MEZUN OLMAK. 

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