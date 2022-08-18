18 yaşını tamamlamış olmak. İlan tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak (15 Ağustos 1982 ve daha sonraki doğumlular başvuru yapabilecektir).



Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen belgelere son başvuru tarihi itibariyle sahip olmak.



Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.