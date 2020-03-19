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Sağlık Bakanlığı tarafından Alo 184 hattından sonra şimdi de corona virüs için vatandaşların hastalık riskini kolayca sorgulayabileceği ve 8-10 soruluk test içeren koronaonlem.saglik.gov.tr adresi vatandaşlarının kullanımına açıldı.

ÇIKAN SONUCA GÖRE YÖNLENDİRME YAPILIYOR

Ön değerlendirmenin yüksek riskli çıkması halinde ise uygulama, bir sağlık tesisinin ziyaret edilmesini öneriyor. Uygulama sayfasında "Son 14 gün içerisinde seyahat edilen ülke", "Son 14 gün içerisinde herhangi bir sağlık merkezinde bulunulup bulunulmadığı", "Son 14 gün içerisinde solunum yolu hastalığı (nezle, grip, zatürre vb) olan birisiyle temas olup olmadığı, kronik hastalık sorgusu, sağlık çalışanı olunup olunmadığı, ateş durumu, boğaz ağrısı, göğüs sıkışması" gibi hastalığa dair belirtilerin sorgulanması gibi aşamalar bulunuyor. Verilen cevaplara göre kişinin koronavirüs riski durumuna ulaşılıyor ve sistem, çıkan sonuca göre vatandaşa yönlendirmede bulunuyor.

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