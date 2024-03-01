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        Haberler Gündem Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman? Sağlık Bakanlığı 8 bin personel alımı kurası ne zaman ve nerede çekilecek?

        Sağlık Bakanlığı 8 bin personel alımı bitti! Gözler kura tarihine döndü

        Sağlık Bakanlığı elektrikçi, marangoz, güvenlik görevlisi gibi farklı 12 kadroda işe alım yapıyor. Toplamda 8 bin kişinin istihdam edileceği belirtilirken, başvuru sürecinin sonuna gelindi ve şimdi gözler, Sağlık Bakanlığı 8 bin personel alımı kura çekim tarihine döndü. İşte, kura tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.03.2024 - 12:04 Güncelleme: 01.03.2024 - 12:04
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        Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanlığı, yaptığı duyuru ile 8 bin personel alacağını bildirmişti. 23 Şubat tarihinden başlayan başvurular, 27 Şubat'ta sona erdi. Başvuru sonrası adaylar arasında kura çekilecek ve kurada ismi çıkanlar, ilgili branş ve kadrolara istihdam edecek. Peki, Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman? İşte, merak edilenler...

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        SAĞLIK BAKANLIĞI 8 BİN İŞÇİ ALACAK

        Sağlık Bakanlığının 8 bin sürekli işçi alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

        İlana göre, Bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 8 bin sürekli işçi, ihtiyaç duyulan hizmet türlerine göre il düzeyinde alınacak.

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        SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI 27 ŞUBAT'TA BİTTİ

        Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı başvuruları Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden alınacak.

        Başvurular, 23 Şubat-27 Şubat tarihlerinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden elektronik (çevrim içi) kullanıcı girişi yapılarak alındı.

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        SAĞLIK BAKANLIĞI 8 BİN İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

        Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekiminin 18-19 Mart tarihlerinde 09.00-18.00 saatleri arasında Ankara'da çekileceği belirtiliyor.

        Kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.

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        SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI

        Sağlık Bakanlığı'na alınacak personel sayısı ve kadroları şu şekilde;

        Bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elemanı: 84

        Biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı: 127

        Elektrikçi (genel): 144

        Isıtma ve sıhhi tesisatçı: 143

        İnşaat boyacısı/boyacı: 64

        Klinik destek elemanı: 600

        Güvenlik görevlisi: 3.250

        Marangoz: 32

        Oto bakım onarımcısı otomotiv mekanikçisi: 2

        Oto elektrikçisi: 2

        Otomotiv kaportacısı: 2

        Temizlik görevlisi: 3.550

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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