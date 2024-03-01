Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanlığı, yaptığı duyuru ile 8 bin personel alacağını bildirmişti. 23 Şubat tarihinden başlayan başvurular, 27 Şubat'ta sona erdi. Başvuru sonrası adaylar arasında kura çekilecek ve kurada ismi çıkanlar, ilgili branş ve kadrolara istihdam edecek. Peki, Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman? İşte, merak edilenler...