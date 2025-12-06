Habertürk
        Sağlık Bakanlığı'na 26 bin 673 personel ataması ne zaman, başvuru başladı mı, kadro branş dağılımı belli mi?

        Sağlık Bakanlığı'na 26 bin 673 personel ataması ne zaman, başvuru tarihi belli mi?

        Sağlık Bakanlığı, 2026 yılında toplam 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personelinin göreve alınacağını açıkladı. Kadroların büyük bölümünün uzman hekimler için ayrılacağı, bunun yanında tabip, hemşire, ebe ve çeşitli branşlardaki sağlık teknikerlerine de yer verileceği ifade edildi. Peki, Bakanlığın 26 bin 673 kişilik alımı için süreç ne zaman başlayacak, başvurulara ilişkin herhangi bir duyuru yapıldı mı? İşte şu ana kadar paylaşılan bilgiler

        Giriş: 06.12.2025 - 16:44 Güncelleme: 06.12.2025 - 16:44
        Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayının ardından Sağlık Bakanlığı, 2026 yılı içerisinde toplam 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personelinin istihdamına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Kadroların önemli bölümünün uzman hekimlere ayrıldığı, ayrıca 3 bin 652 tabip ile farklı branşlardaki sağlık çalışanlarının da alım sürecine dâhil edilmesinin planlandığı bildiriliyor. Peki, Sağlık Bakanlığı’nın personel alımı için başvuru tarihleri netleşti mi? İşte konuya dair mevcut bilgiler

        SAĞLIK BAKANLIĞI'NA 26 BİN 673 KİŞİ ALINACAK

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimlerinin, 2026'da uygulanmak üzere tespit edilmesine karar verildiği belirtildi.

        KADRO BRANŞ DAĞILIMI AÇIKLANDI MI?

        Buna göre, acil sağlık hizmetlerinde 1, ilçe sağlık müdürlükleri ile toplum sağlığı merkezlerinde 7, sağlık evlerinde 8, yataklı tedavi alanında da 26 bin 657 kişi istihdam edilecek.

        Söz konusu kişilerden 3 bin 652'si tabip, 22 bin 983'ü uzman tabip olacak. Ayrıca 25 sağlık memuru, 9'u ebe, 2'si hemşire olmak üzere birer diyetisyen ve sağlık teknikeri istihdam edilecek.

        SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ATAMASI BAŞVURU TARİHİ BELLİ Mİ?

        Başvuru ve diğer detaylar henüz belli olmadı. Sağlık Bakanlığı'nın önümüzdeki günlerde 26 bin 673 sözleşmeli personel alımına dair detayları paylaşması bekleniyor.

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
