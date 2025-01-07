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        Haberler Sağlık Sağlık Bakanlığı'ndan estetik uygulamalara müdahale - Haberler | Sağlık Haberleri

        Sağlık Bakanlığı'ndan estetik uygulamalara müdahale

        Sağlık Bakanlığı, Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik'te değişikliğe gitti. Yapılan değişiklikle estetik amaçlı uygulamaları gerçekleştirebilecek hekim ve sağlık kuruluş kapsamı genişletildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.01.2025 - 12:15 Güncelleme: 07.01.2025 - 12:15
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        Bakanlık'tan estetik uygulamalara müdahale
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        Sağlık kuruluşlarında, gerekli fiziki mekân ve asgari tıbbi donanımın sağlanması şartıyla estetik işlemlerini yalnızca dermatolog, plastik cerrah ve medikal estetik sertifikası bulunan hekimler yapabiliyordu. Yeni yönetmelik ile tıp eğitimi müfredatları uygun olan veya onaylanmış sertifikalı eğitimleri ile yetkinlik edinen hekimler de sağlık kuruluşlarında, gerekli fiziki mekân ve asgari tıbbi donanımın sağlanması şartıyla estetik işlemlerini gerçekleştirebilecek.

        ESTETİK HİZMETİ SUNABİLECEK HEKİMLERİN KAPSAMI GENİŞLETİLDİ

        Yönetmelikte yapılan değişiklikle, estetik hizmeti sunabilecek hekimlerin kapsamı da genişletildi.

        Yönetmelikte yapılan bu değişiklikle uygulayıcı hekim kapsamı genişlediğinden kamuda ilgili branşlarda hekim istihdamında yaşanan sorunların da önüne geçilmesi hedefleniyor.

        Yeni yönetmelik ile estetik amaçlı uygulamaların yapılabileceği sağlık kuruluşlarının sayısı da fiilen arttı. Kısıtlı branşta hizmet sunacak hekim istihdamında güçlük yaşandığından çok sayıda sağlık tesisinde uygulama yapılamazken, yeni dönemde bu fiili kısıt ortadan kalkmış olacak.

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