Katıldığı iftar programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2025 senesi içinde sağlık teşkilatımızı, istihdam edeceğimiz 37 bin hekim dışı yeni personel ile daha da güçlendireceğiz." ifadelerini kullandı. Konuya ilişkin yapılan son dakika açıklaması, "Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, şartları nelerdir?" sorularını gündeme taşıdı. Yayımlanacak kılavuz ile Sağlık Bakanlığı personel alımına ilişkin kadro branş dağılımının netleşmesi bekleniyor. İşte sürece ilişkin tüm detaylar...