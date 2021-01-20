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Sağlık Bakanlığı tarih verdi! Eczacılar ne zaman aşı olacak?

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınında aşılama evresine nihayet gelindi. Aşıda öncelik listesi Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılmıştı. Sağlık çalışanlarının aşılanmasının ardından eczacıların ne zaman aşı olacağı da merak ediliyordu. Sağlık Bakanlığı tarih verdi! Eczacılar ne zaman aşı olacak?

Sağlık Bakanlığı tarih verdi! Eczacılar ne zaman aşı olacak?

Aşılama işlemleri başladığından beri merak edilen eczacılar aşılama tarihi belli oldu. Türk Eczacılar Birliği, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamayla eczacıların aşılama tarihini duyurdu. Eczacılar ne zaman aşı olacak?

ECZACILAR NE ZAMAN AŞI OLACAK?

Türk Eczacılar Birliği'nin resmi sitesinde yayınlanan açıklama şöyle:

"COVID-19 Aşılama Programına dahil edilmek üzere, Birliğimiz tarafından ilaç ve eczacılık hizmetinin sunulmasında görev alan meslektaşlarımız ve çalışanlarımız, 15.01.2021 tarihinde TİTCK Başkanlığına bildirilmiş ve bu süreçte Sağlık Bakanlığı ile görüşmelerimiz devam etmiştir.

Sağlık Bakanlığı ile bugün de gerçekleştirdiğimiz görüşmeler sonucunda, Birliğimiz tarafından iletilmiş olan;

- Sorumlu müdür(depo ve eczane),ikinci eczacı, yardımcı eczacılarımız,

- Eczane çalışanlarımız,

- Hastane dışında çalışan kamu eczacılarımız,

- Bölge Eczacı Odası çalışanlarımız,

- Türk Eczacıları Birliği ve Yurtdışından İlaç Temin Birimi personelimiz,

- Eczacılık Fakültelerimizin stajyer öğrencileri için,

sisteme giriş işlemlerinin Bakanlık tarafından devam etmekte olduğu, tamamlanacak olan işlemler doğrultusunda, aşılama işlemlerine en geç yarın (21.01.2021) itibariyle başlanacağı ve 15 gün boyunca COVID-19 aşısı yaptırabilecekleri bilgisi alınmıştır."

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