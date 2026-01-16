Sağlık Bakanlığından öğrencilere "sağlıklı tatil" önerileri

Sağlık Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılının birinci döneminin sona ermesiyle, çocukların tatil sürecini sağlıklı geçirmeleri için ailelere uyarılarda bulundu.

Bakanlıktan, yarıyıl tatilinde çocukların sağlıklı yaşam alışkanlıklarının korunmasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, 2025-2026 eğitim öğretim yılının birinci döneminin sona erdiği, ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 18 milyon öğrencinin, yarıyıl tatilini yapmak üzere karnelerini aldığı anımsatıldı.

Açıklamada, beslenme ve uyku düzenine dikkat edilmesinin, fiziksel aktivitenin artırılmasının, sosyal medya ve ekran süresinin kısıtlanmasının "sağlıklı tatil" için önerilenler arasında yer aldığı ifade edildi. Tatilde iyi alışkanlıklar edinilmesinin çocuğa fayda sağladığı, temel düzendeki belirgin sapmaların ise öğrencinin okul düzenine tekrar adapte olmasını geciktirebildiği açıklamada aktarıldı.

Okul çağının hızlı öğrenme, bilgi ve beceri kazanma dönemi olduğu gibi alışkanlıkların da şekillendiği zaman olduğu ifade edilen açıklamada, büyüme ve gelişme sürecinin devam ettiği bu dönemde alınacak koruyucu önlemlerin, çocuğun ileriki yaşlarında genel sağlık durumu üzerinde etkili olabilecek yararlar sağladığı, yarıyıl tatili ve ara tatillerde rutin düzenin korunması ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının sürdürülmesinin ise çocuğun okul başarısı açısından da önemli olduğu vurgulandı.

TATİLDE YETERLİ UYKU VE DENGELİ BESLENMEYE DİKKAT!

Açıklamada, okul çağı çocuklarının tatil döneminde uyku saatlerini biraz esnetmeleri kabul edilebilir olsa da yaş gruplarına göre yeterli uykunun önemli olduğu, ebeveynlerin bu süreci çocuklarıyla iletişim halinde planlamaları gerektiği belirtildi.

Tatil dönemlerinde en yaygın görülen davranış değişikliklerinden birinin düzensiz yemek alışkanlığı olduğu vurgulanan açıklamada, özellikle geç saatte yemek yemekten kaçınılması gerektiği, öğün düzeninin sağlanmasının, kilo kontrolünde ve kronik hastalıkların önlenmesinde değiştirilebilir risk faktörlerinden biri olduğuna dikkati çekildi.

Sağlıklı bir yaşam için suyun çok önemli olduğu anlatılan açıklamada, kafein içeren kahve türleri, gazlı veya şekerli içecekler yerine su, ayran, süt, kefir, salep gibi sağlıklı seçeneklerin tercih edilmesi gerektiği aktarıldı.

TATİLDE FİZİKSEL AKTİVİTE ARTIRILMALI

Açıklamada, fiziksel aktivitenin ruh halini olumlu etkilediği, stresi azalttığı ve daha rahat uyumayı sağladığı ifade edilirken, bu nedenle yarıyıl tatilinin, çocukların daha hareketli olmaları ve fiziksel aktiviteyi yaşamlarının bir parçası haline getirmeleri için bir fırsat olarak kullanılabileceği belirtildi.