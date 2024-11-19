Sağlık çalışanı Kübra'nın şüpheli ölümü
Samsun'da sağlık çalışanı 22 yaşındaki Kübra Güner, yaşadığı evdeki yatağında ölü bulundu. Düğün hazırlığı yaptığı öğrenilen genç kızın şüpheli ölümü üzerine soruşturma başlatıldı.
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Polikliniği'nde tıbbi sekreter olarak görev yapan 22 yaşındaki Kübra Güner, Atakum ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi'ndeki evinde yatağında hareketsiz halde bulundu.
İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi, genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Nişanlı olan ve düğün hazırlığı yaptığı öğrenilen genç kızın şüpheli ölümü üzerine soruşturma başlatıldı.
Kübra Güner'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na gönderildi.