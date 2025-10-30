Sağlık kontrolünde meme kanseri olduğunu öğrenen kadın erken teşhisle sağlığına kavuştu

Dört çocuk annesi Nihal Balık (56), hasta olmamasına rağmen sağlık kontrolü için geçen yıl aile hekimine başvurdu.

Aile hekiminin Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi'ne (KETEM) yönlendirmesiyle genel bir sağlık taraması yapılan kadının memesinde kitle çıktı.

Meme kanseri olduğunu öğrenen Balık, ameliyatla ve yaklaşık altı ay süren ışın tedavisiyle sağlığına kavuştu.

"'BU BENDE OLMAZ' DEMESİNLER"

Düzenli kontrolleri süren Nihal Balık, sağlık kontrolü sonrası teşhisi konulan hastalıkla hayatının bir süre zorlaştığını söyledi.

Tedavi sürecinde azmi ve neşesini hiç kaybetmeyerek moralini hep yüksek tutmaya çalıştığını anlatan Balık, "Doktor mememde küçük bir leke gördüğünü söyleyince şok oldum. Hiç ağrım, sancım yoktu. Açıkçası biraz da o yüzden şaşırdım" dedi.

Balık, erken teşhis sayesinde vakit kaybetmeden hemen tedaviye başlanılmasının kendisini rahatlattığını belirterek, "Herkese kontrollerini yaptırmasını öneriyorum. Hiç kimse korkmasın. 'Bu bende olmaz' demesinler. Herkeste çıkabilir. Erken teşhisle hastalığı yendim" ifadesini kullandı.