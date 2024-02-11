Sağlık riskleriyle dolu: İnsanları şaşırtan 10 tuhaf beslenme yöntemi

Beslenme dünyasında sürekli yeni diyet trendleri ortaya çıkıyor. Birçok kişi, kilo vermeye veya daha sağlıklı bir yaşam tarzına ulaşmak için bu tuhaf diyetlere yönelebiliyor. Ayrıca bu diyetler, sağlık uzmanları tarafından tehlikeli olarak değerlendiriliyor. İşte, en tuhaf diyetlerden bazıları ve nasıl uygulandıkları...

Not: Bu listedeki tüm diyetler sağlığa oldukça zararlıdır bu yüzden hiçbiri önerilmemektedir. Sağlık sorununuz olduğunu düşünüyorsanız bir uzmandan yardım alabilirsiniz.