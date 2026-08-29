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        Haberler Sağlık 610 gram doğan bebeğe kalp ameliyatı

        610 gram doğan bebeğe kalp ameliyatı

        Ordu'da, 19 gün önce 610 gram doğan prematüre bebek Rüzgar ameliyat edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Ağustos 2026 - 14:41 Güncelleme:
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        610 gram doğan bebeğe kalp ameliyatı

        Ordu'nun Altınordu ilçesinde yaşayan 24 haftalık gebe Vildan Baş, 10 Ağustos'ta Ordu Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde doğum yaptı.

        "Rüzgar" adı verilen 610 gram ağırlığındaki bebeğe, doğumsal kalp hastalıklarından "Patent Duktus Arteriozus (PDA)" teşhisi konuldu. İlaç tedavisine rağmen damarın kapanmaması üzerine, bebeğin ambulans uçakla İstanbuldaki bir hastaneye sevki planlandı.

        Sevk sırasında oluşabilecek riskler yeniden değerlendirilerek Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesinde görevli Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ali Rıza Karaci, Ordu Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine davet edildi.

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        Prof. Dr. Ali Rıza Karaci, Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Prof. Dr. Taner Kasar, Kalp Damar Cerrahı Doç. Dr. Ferhat Borulu ve Yenidoğan Uzmanı Dr. Bilgin Azrak ile hastanenin Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde bebeği ameliyat etti.

        Bebeğin açık kalan kalp damarı, yatak başında gerçekleştirilen operasyonla kapatıldı.

        AÇIK DAMAR İLAÇLA KAPATILAMAYINCA CERRAHİ YÖNTEMLE KAPATILDI

        Prof. Dr. Ali Rıza Karaci, erken doğan ve düşük doğum ağırlıklı bebeklerde açık kalan damarla sıkça karşılaştıklarını söyledi.

        Açık damarın kapatılması gerektiğini belirten Karaci, "Yoğun bakım doktoru arkadaşlar bunu ilaçla kapatmaya çalışıyorlar. İlaçla kapanmayınca cerrahi olarak kapatılmasını sağladık" dedi.

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        Karaci, erken doğan bebeklerde bu tür ameliyatların, hastane şartları müsaitse bulundukları merkezde yapıldığına işaret ederek şu değerlendirmede bulundu: "Biz de bunların ilk birkaç uygulamasını artık yapmaya başladık. Bugün de Orduda böyle bir bebek vardı. Doktor arkadaşla konuştuk, hastane şartları müsait olduğu için buraya geldik. Çocuğun damarını başarılı bir şekilde kapattık. Operasyon güzel geçti. İnşallah çocuk bundan sonra hızlı bir şekilde büyüyecek."

        Prof. Dr. Taner Kasar ise "Sağ olsun hocalarımız davet üzerine Orduya geldi. Hastamıza başarılı bir PDA kapatma işlemi uygulandı. Şu anda bebeğin yoğun bakımda takibi devam ediyor" diye konuştu.

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        Dr. Bilgin Azrak da bebeğin operasyon sonrası takibinin titizlikle sürdürüldüğünü kaydetti.

        Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ali Yılmaz, Prof. Dr. Ali Rıza Karaciye Teşekkür Belgesi takdim etti.

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