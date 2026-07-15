Anne karnında kalp hastalığı teşhis edilen Elif bebek uygulanan tedaviyle sağlığına kavuştu

Anne karnında doğumsal kalp hastalığı teşhis edilen Elif Elina bebek, doğumunun ardından gerçekleştirilen dört ameliyat ve iki anjiyonun ardından sağlığına kavuştu. Hastaneden yapılan açıklamaya göre, gebeliğin 4. ayında doğumsal kalp hastalığı teşhisi konulan Elif Elina bebek için doğumundan 5 gün sonra tedavi süreci başlatıldı.

Çocuk Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Şaşmazel ve ekibinin gerçekleştirdiği 4 ameliyat ve 2 anjiyonun ardından bebeğin gelişimi normale döndü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Ahmet Şaşmazel, bebeğin kendilerine doğumdan yalnızca beş gün sonra ulaştığının bilgisini vererek, tedavi sürecinin zaman kaybetmeden başlatıldığını belirtti.

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Bebeğin kalbinin sol tarafının yeterince gelişmemesi ve ana damardaki ciddi darlık nedeniyle aşamalı bir tedavi planı oluşturduklarını aktaran Şaşmazel, 'İlk olarak dolaşımın sağlıklı şekilde devam edebilmesi için girişimsel işlemler ve gerekli ilaç tedavilerini uyguladık. Ancak kalbin gelişimini yakından takip ederek süreç içerisinde yeni müdahaleler planlamak zorunda kaldık.' ifadelerini kullandı.

BEBEĞE 4 AMELİYAT 2 ANJİYOGRAFİK GİRİŞİM UYGULANDI

Tedavi sürecinde bebeğe 4 ameliyat ve 2 anjiyografik girişim uygulandığının bilgisini veren Şaşmazel, yapılan tüm müdahalelere rağmen kalbin sol tarafındaki kapak gelişiminin yeterli olmadığını görünce kalbindeki sağlıklı kapakla yerlerinin değiştirildiğini aktardı.

Şaşmazel, 'Çocuk kalp cerrahisinde bu tür başarılar ancak doğru zamanlama ve multidisipliner ekip çalışmasıyla mümkün olabiliyor. Bu başarı, farklı branşların birlikte hareket ettiği ekip çalışmasının sonucudur.' değerlendirmelerinde bulundu.

Bebeğin sağlık durumunun yüz güldürücü olduğunu vurgulayan Şaşmazel, şunları kaydetti: 'Ameliyatların ardından kalp yetersizliği tablosu tamamen geriledi. Hastamız artık rahat beslenebiliyor, gelişimi yaşına uygun şekilde devam ediyor ve sol kalp fonksiyonları normal seviyede çalışıyor. Bebeğimizin kalp fonksiyonları normale döndü ve gelişimi sağlıklı şekilde devam ediyor. Uzun dönem takiplerinde de kullandığımız yöntemin oldukça başarılı sonuçlar verdiğini biliyoruz. Bu nedenle bebeğimizin geleceği açısından umut verici bir tabloyla karşı karşıyayız.'

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"DOĞUMDAN SONRA FARKLI HASTANELERDE ÇÖZÜM ARADIK"

Elif Elina bebeğin babası Şahin Arıtay da sürece ilişkin yaptığı değerlendirmede Elina'nın henüz anne karnındayken yapılan kontrollerde kalbinin sol tarafının yeterince gelişmediğinin ve ana damarında ciddi darlık bulunduğunun tespit edildiğini anlattı.

Arıtay, doğumdan itibaren zorlu bir tedavi sürecine girdiklerini kaydederek, şu ifadeleri kullandı: 'Birçok merkeze başvurduk. Doğumdan sonra farklı hastanelerde çözüm aradık. Görüştüğümüz hekimler bizi Prof. Dr. Ahmet Şaşmazel'e yönlendirdi. Medipol'e geldikten sonra hem hocamızın hem de ekibinin bize verdiği güven en büyük dayanağımız oldu. Kızımızın sağlığı için doğru yerde olduğumuzu hissettik.'

Tedavi sürecinde hem kendileri hem de bebeklerinin büyük bir mücadele verdiklerini belirten Arıtay, aylar süren operasyon ve tedaviler boyunca umutlarını hiç kaybetmediklerini aktardı.

Arıtay, doktorların ilgisi ve başarılı tedavisi sayesinde bugün kızlarının sağlık durumu çok iyi olduğunu ifade ederek, 'Herhangi bir sorunu görünmüyor ve gelişimini sağlıklı şekilde sürdürüyor. Bu süreçte emeği geçen tüm sağlık ekibine minnettarız. Şimdi en büyük mutluluğumuz kızımızın sağlıklı bir şekilde büyüdüğünü görmek. Kızımız için umut ararken Ahmet Hocamızla tanıştık. Bugün onu sağlıklı görmek tarifsiz bir mutluluk.' değerlendirmelerinde bulundu.