Cansu (35)-Kayhan Yaşar (39) çiftinin oğulları Kayra Yaşar’a, yaklaşık 1 yıl önce geçirdiği enfeksiyonun ardından yapılan muayenede DMD tanısı konuldu. Kayra için kortizon tedavisi ve fizik tedaviye başlandı. Hastalığın ilerlemesini yavaşlatmaya yönelik uygulanan tedavilerin kesim çözüm olmadığını belirten ailesi, Dubai’de bulunan ve yaklaşık 2,9 milyon doları bulan tedavi masraflarının karşılanması için 1 ay önce Samsun Valiliği onaylı yardım kampanyası başlattı. Kampanyada şu ana kadar hedeflenen tutarın yüzde 2’sine ulaşıldı.

Kayra Yaşar, duygularını ifade ederek, "Benim adım Kayra, 5 yaşındayım. Hastaneden geldim. DMD hastasıyım. Dubai’ye gitmek istiyorum. Dubai’de bir ilaç var, çok pahalı. Sizin desteğinize ihtiyacınız var. Bu yolda beni yalnız bırakmayın. Destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Koşmak istiyorum, yürümek istiyorum. Çok güçlü olmak istiyorum" dedi.

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İLACI 2,9 MİLYON DOLAR

Kayra’ya 1 yıl önce DMD teşhisi konduğunu belirten annesi Cansu Yaşar, "Kayra, DMD kas hastası. Geçen sene bir enfeksiyon geçirdiğinde özel bir hastanede kan değerlerine bakılmıştı. CK değerinin yüksek çıkması sonucu genetik teste gönderildi. CK değeri karaciğer enzimi ama aynı zamanda da vücutta kas yıkımını gösteren bir değer. Ne kadar yüksek olursa o kadar çok vücutta kas yıkılıyor demektir. Ve yaş ilerledikçe daha fazla kas kaybı oluyor çocuklarda. Kayra'nın da çok fazla yüksek çıkmıştı. Bu sebeple araştırıldı ve 3 ay sonra da DMD tanısını aldı Kayra. Sonra biz bunu sadece yavaşlatabilmek için kortizonlara, fizik tedaviye başladık ama kesin çözümü bunlar değil. Dubai'de bir ilaç var. Yaklaşık 2,9 milyon dolar. Bu, hemen hemen hepimizin bütçesini aşan bir miktar. O yüzden bizim desteğe ihtiyacımız var" diye konuştu.

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Yaşar, yaşadıklarnı anlatarak, "Kayra, daha küçük yaşta olsaydı bu kadar net o da fark etmezdi ama şu anda merdivenlere çıkamadığının kendisi de farkında. Arkadaşlarına yetişemiyor, koşamıyor, yürüyemiyor. Arkadaşları bir geziye katıldığında Kayra katılamıyor. Çünkü 5 dakika sonra hemen kucağa alınması gerekiyor. Bu da onun için sıkıntı. Arkadaşlarından geride olduğunun da farkında. Bu şekilde zorluk yaşıyor. Biz de onu hastalık psikolojisine sokmamak için birazcık hissettirmemeye çalışıyoruz. Ama her ne kadar böyle davransak da illaki psikolojik olarak etkileniyor çocuğumuz" dedi.

"KAYRA’NIN HASTALIĞI PİK YAPMA EVRESİNDE"

Yaş ilerledikçe kas yıkımının arttığını belirten Yaşar, "Çocuklar 10’lu yaşlarında maalesef tekerlekli sandalyeye oturuyor ve 20'li yaşları çoğu göremeden hayata veda ediyorlar. Bu yüzden tedavimizi tekerlekli sandalyeye oturmadan önce almamız gerekiyor. Çünkü bu tedavi tekerlekli sandalyedeki çocuklara uygulanamıyor. Kayra’nın yaşı gereği bu hastalık pik yapma evresinde. Artık daha fazla kas yıkımı yapma evresinde şu anda. Bu yüzden bir an önce bizim bu meblağı toplayıp tedaviye başlamamız gerekiyor" diye konuştu.

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Edebiyat öğretmeni olduğunu söyleyen Cansu Yaşar, "Ben öğretmenim. Çocuğumun hastalığından dolayı uzun zamandır öğretmenliğime veda etmek durumunda kaldım. Bir an önce çocuğum sağlığına, ben de öğrencilerime kavuşmak istiyorum. Hem çocuğum benim yanımda öğrenciliğini yaparken, ben de diğer öğrencilerimle birlikte olmak istiyorum" dedi.

"KAMPANYAMIZ ŞU ANDA YÜZDE 2 SEVİYESİNDE"

Samsun Valiliği onaylı yardım kampanyası başlattıklarını ifade eden baba Kayhan Yaşar ise, "Kampanyaya yaklaşık 1 ay önce başlattık. Şu anda da yüzde 2’lerdeyiz. Daha yolun başındayız. Kayra’nın sağlığına kavuşabilmesi için bir an önce bu tutarı toplayıp tedavi olması gerekiyor. Yaşıtları gibi çocukluğunu yaşayabilmesi için bu yüzden herkesin desteğine ihtiyacımız var. Herkesin desteğini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.