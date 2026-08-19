Moderna'nın kanser aşısı denemeleri olumlu sonuçlandı, hisseler yüzde 100'ü geçti

Moderna'nın Merck ile birlikte geliştirdiği kişiselleştirilmiş mRNA kanser tedavisinin, Faz 3 çalışmasında melanomun nüks etme ve yayılma riskini azalttığı görüldü.

Moderna hisseleri, melanom ilacı kombinasyonunun Faz 3 çalışmada tek başına Keytruda tedavisinden daha iyi sonuç vermesinin ardından, ABD piyasalarındaki erken işlemlerde yüzde 102'ye yükseldi.

S&P 500 sağlık sektörü endeksi yüzde 2.7 yükselerek rekor seviyeye ulaştı ve gösterge endeksteki sektörler arasında en büyük yükselişi kaydetti.

INTerpath-001 çalışmasında, araştırma aşamasındaki mRNA tabanlı kişiselleştirilmiş neoantijen tedavisi, tamamen cerrahi olarak çıkarılmış evre IIB-IV melanom hastalarında Keytruda ilacıyla birlikte test edildi.

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Çalışma, hastalıksız sağkalım açısından birincil sonlanım noktasına ve uzak metastazsız sağkalım açısından önemli bir ikincil sonlanım noktasına ulaştı.

Kombinasyon tedavisi, daha önce herhangi bir sistemik tedavi almamış ve cilt melanomu tamamen cerrahi olarak çıkarılmış evre IIB, IIC, III veya IV hastalarda, yalnızca Keytruda tedavisine kıyasla her iki ölçütte de istatistiksel olarak anlamlı iyileşme sağladı.

Bu sonuç, kişiselleştirilmiş neoantijen tedavisi ve mRNA tabanlı kanser tedavisi alanlarında elde edilen ilk olumlu Faz 3 sonuç olma özelliğini taşıyor.

Çalışma aynı zamanda, cerrahi olarak çıkarılmış melanom hastalarında adjuvan tedavi ortamında yalnızca Keytruda'ya kıyasla klinik açıdan anlamlı bir iyileşme gösteren ilk Faz 3 çalışma oldu.

Intismeran ve Keytruda'nın güvenlilik profilleri, daha önce bildirilen çalışmalarla uyumlu kaldı ve yeni bir güvenlilik sinyali gözlenmedi. Çalışma, genel sağkalım da dahil olmak üzere diğer önemli ikincil sonlanım noktalarını değerlendirmeye devam edecek.