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        Haberler Sağlık Pankreas kanserinde tarihi gelişme! Tıp dünyasında heyecan yaratan yenilikler

        Pankreas kanserinde tarihi gelişme! Tıp dünyasında heyecan yaratan yenilikler

        Amerikan Klinik Onkoloji Derneği (ASCO) Kongresi'ndeki en çarpıcı gelişmeleri Habertürk'e değerlendiren Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Tülay Eren, pankreas kanserinde sağ kalımı iki katına çıkaran yeni tedavi umudundan kişiye özel yaklaşımlara, yapay zekanın onkolojideki rolünden zayıflama iğnelerinin kanserle ilişkisine kadar tıp dünyasında heyecan yaratan yenilikleri anlattı. Habertürk'ten Demet Demirkır'ın haberi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Temmuz 2026 - 14:56 Güncelleme:
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        Pankreas kanserinde tarihi gelişme! Tıp dünyasında heyecan yaratan yenilikler

        Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Tülay Eren, tüm dünyadan yaklaşık 40 bin uzmanın katılımıyla gerçekleşen Amerikan Klinik Onkoloji Derneği (ASCO) Kongresi’nde tıp dünyasında heyecan yaratan ve onkolojinin geleceğine yön veren gelişmeleri Habertürk'le paylaştı.

        PANKREAS KANSERİNDE KRAS UMUDU

        Kongrede en çok dikkat çeken başlıklardan birinin pankreas kanseriyle ilgili sunulan klinik çalışma sonuçları olduğunu belirten Doç. Dr. Tülay Eren, KRAS inhibisyonu üzerinden etki eden bir molekülün, mevcut yaşam sürelerini iki katına çıkardığını vurguladı.

        Pankreas kanserinin genellikle erken evrede tespit edilemediğini ve organın retroperiton adı verilen bölgesindeki yerleşimi nedeniyle hastaların çoğunlukla 3. veya 4. evrede hastaneye başvurduğunu belirten Doç. Dr. Eren, "Bu molekül sadece pankreas kanserinde değil, bu mutasyonu taşıyan diğer kanser türlerinde de bize ümit vadediyor ve başka kanserler için de kapı aralanabileceğini gösteriyor" açıklamasında bulundu.

        İLACIN FDA ONAY SÜRECİ DEVAM EDİYOR

        Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) onay süreci devam eden ilaca şu an için ABD dahil hiçbir ülkede raflardan ulaşılamadığını vurgulayan Doç. Dr. Eren, ilacın şimdilik sadece erken erişim programlarıyla kısıtlı bir kullanım alanı bulduğunu; ancak FDA onayının çok uzun sürmeyeceğini öngördüklerini ve ruhsatlandırma süreçlerinin ardından Türkiye'de de ilaca erişimin mümkün olabileceğini ifade etti.

        KİŞİYE ÖZEL TEDAVİLER GELİYOR

        Kongrede ön plana çıkan bir diğer önemli konunun tümörün genetik yapısının değerlendirilerek her hastaya özel planlanan kişiye özgü tedavi olduğunu sözlerine ekleyen Doç. Dr. Eren, bu yaklaşımın gelecekte onkolojinin temel tedavi yöntemlerinden biri olacağının altını çizdi.

        Doç. Dr. Eren, kanda dolaşan tümör hücrelerinin hem tedavi sürecinde hem de tedaviye yanıt döneminde tespit edilmesinin tedavi seçeneklerini belirlemedeki rolüne de dikkat çekerek, meme kanserli bazı hasta gruplarında kemoterapinin azaltılabilme ihtimaline yönelik çalışmaların da kongrede umut verici sonuçlarla tartışıldığını söyledi.

        Kanser tedavisinde kemoterapi ile immünoterapinin birbirinden ayrılması gerektiğinin altını çizen Doç. Dr. Tülay Eren, şöyle konuştu: "Kemoterapinin mantığı doğrudan tümör hücresini öldürmek üzerinedir. Ancak bu süreçte tümör hücreleriyle birlikte normal hücreler de zarar görebilir. İmmünoterapi hastanın kendi bağışıklık sistemini aktive ederek, bağışıklık hücrelerinin tümöre saldırmasını hedefler. Dolayısıyla kemoterapi ile immünoterapinin yan etkileri birbirinden tamamen farklı."

        ZAYIFLAMA İĞNELERİ KANSERİ ÖNLÜYOR MU?

        Eczanelerde reçetesiz satılabilen zayıflama iğnelerine yönelik tartışmalara da değinen Doç. Dr. Eren, mutlaka doktor kontrolünde kullanılması gerektiğini çünkü bu iğnelerin ciddi yan etkileri olabileceğini söyledi.

        Kongrede sunulan gözlemsel bir çalışmaya değinen Eren, kanser tanısı almış ve zayıflama iğnesi kullanan hastalarda metastaz gelişme riskinin daha az olduğunun görüldüğünü aktardı ve uyarıda bulundu: "Bu bir Faz-3 çalışması değil. Zayıflama iğnelerinin kanseri direkt önlediğine dair şu an bilimsel bir kanıt yok; ancak obeziteyi ve insülin direncini düşürerek obezite kaynaklı kanser türlerinin görülme olasılığını azaltıyor olabilir."

        YAPAY ZEKA HENÜZ YÜZDE 100 GÜVENİLİR DEĞİL

        Türkiye'den araştırma görevlilerinin de poster sunumlarıyla katıldığı onkolojide yapay zeka oturumlarına değinen Doç. Dr. Eren, yapay zekanın taramalara nasıl entegre edileceği sorusuna, yapay zekanın belli bir güvenilirliğe ulaştığı ancak henüz yüzde 100 oranında tek başına karar verici olamayacağı yanıtını verdi.

        Eren, yapay zekanın hala insan yönlendirmesine ve denetimine ihtiyaç duyduğuna dikkat çekti.

        KETEM'LERDE ÜCRETSİZ TARAMA ÇAĞRISI

        Doç. Dr. Eren, kanserde en önemli aşamanın erken tanı olduğunu ve ileri evreleri hiç konuşmamak için hastaların erken evrede yakalanması gerektiğini kaydetti.

        Eren, vatandaşlara Sağlık Bakanlığı'nın tarama programlarına katılma çağrısını yineledi.

        KETEM'lerde (Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri) özellikle meme, kolon ve rahim ağzı (serviks) kanserleri için ücretsiz tarama programları yürütüldüğünü söyledi.

        TÜRK TIBBİ ONKOLOJİ DERNEĞİ'NDEN HASTALARA ÇAĞRI

        Türkiye'deki tüm tıbbi onkologların çatı kuruluşu olarak dünyadaki güncel tedavileri yakından takip ettiklerini belirten Doç. Dr. Tülay Eren, Türk Tıbbı Onkoloji Derneği'nin sosyal medya hesapları üzerinden yürüttükleri iletişim çalışmalarına da dikkat çekti.

        Hastalardan ve yakınlarından gelen tüm sorulara yanıt verildiğini aktaran Eren, "Onkolojik tedavi sadece ilaç verilmesi anlamına gelmez, bu ilacın yan etkilerinin yönetilmesi çok önemlidir ve bunu uzmanlaşmış onkologlar çok iyi yapar. Halkımız bize güvensin, sorularını çekinmeden sorsun ve mutlaka tedavilerini bir tıbbi onkoloji uzmanına yaptırsın" ifadelerini kullandı.

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