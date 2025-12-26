Sağlıklı bir ilişkide olup olmadığımızı nasıl anlarız? İşte sağlıklı bir ilişkide olduğunuzu anlamanıza yardım edecek ipuçları

Aşk başka, ilişki başka bir şey... Felsefe de psikoloji de bu iki gerçekliği genelde birbirinden ayırarak incelemeyi tercih eder çünkü romantik ilişkileri sürdürmeye çalışırken o ilk ateşi yakan aşktan, tutkudan ve sevgiden çok daha fazlası gerekir. İyi bir ilişki için dikkat edilmesi gereken çok fazla detay vardır ve bunlara dikkat edilmediği durumlarda çok büyük bir sevgiyle bir araya geldiğiniz insanlarla yaşadığınız ilişki sizin için psikolojik bir savaşa, duygusal bir yüke dönüşebilir.

Halbuki ilişkiler, seçtiğimiz insanlar bizim duygusal yüklerimiz değil, hayatlarımızın kolaylaştırıcısı güzelleştirici, eşlikçisi ve destekçisi olabilsinler diye kurulur. Neyse ki sağlıklı bir ilişki içinde olmak sonra da öğrenilebilen bir şeydir. Sadece tarafların bir ilişkiyi sağlıksız yapan detayları fark edebilmesi ve bu detayları ortadan kaldırabilmek için emek verebilmesi gerekir.

REKLAM

Bir ilişki nasıl "sağlıklı bir ilişki" olabilir?

Öncelikle sağlıklı bir ilişkinin temelinde tarafların ikisinin de kendilerini güvende hissetmeleri koşulu yatar. Ayrıca kendilerinin güvende hissettikleri bu birlikteliğin aynı zamanda iki tarafın da ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılayabiliyor olması gerekir. Yani aslında çiftlerin ihtiyaçları ve beklentileri değiştikçe sağlıklı bir ilişkiden beklentileri de değişebilir. Ama yine de ne kadar farklı beklentiler olsa da her çift için hayat kurtarıcı öneme sahip bazı ilişki kuralları vardır.

Açık İletişim: İlişkilerde çiftler isteklerini ya da rahatsız oldukları konuları birbirleriyle açıkça konuşmayıp imalara ve birbirine tavır almaya başvurduklarında maalesef ilişkilerin temelindeki huzurlu ve iyi hissetme hissi sarsılır. Halbuki açık iletişim yanlış anlaşılmaları ortadan kaldırıp çiftlerin birbirini daha iyi tanımasını ve anlamasını kolaylaştırır. Dürüstlük ve açık iletişim elbette doğru ifadeler de tercih edildiğinde çiftler için sorunların üstesinden gelebilme kapasitenin artmasına ve zamanla da sorun yaşama oranının azalmasına olanak tanır. Saygının ve sınırların önemi: İlişkilerde yakınlık arttıkça çiftler birbirilerine her şeyi söyleyebilecekleri yanılgısına sık düşer halbuki ilişkilerde yakınlık ne kadar artarsa artsın her şeyi söylememek ya da bir başka ifadeyle iletişim kurarken saygılı olmanın sınırlarını aşmadan iletişim kurmaya devam etmek sürdürülebilirliğin ilk koşuludur. Gerçek yakınlık ağzınıza geleni söylemekten değil karşınızdakini incitme ihtimalini gözeterek iletişim kurmakla mümkün olabilir.

Güvenilir olmak ve güvenmek: İlişkilerde özellikle duygu yoğunluklarının daha yüksek olduğu anlarda çiftler birbirine dair güvensizlikler ya da kıskançlıklar yaşayabilir. Birbirinin hayatına daha yeni dahil olan iki kişinin birbirinin tavırlarını, alışkanlıklarını ve hayatındaki dengeleri öğrenebilmesi için belli bir vakit geçmesi gerekir. Bu sürecin başında da ilerlediği zamanlarda da çiftlerin hem kendilerine partnerlerini incitmeyecekleri konusunda hem de partnerlerine kendilerini incitmeyeceği konusunda güvenebilmeleri gerekir. Sabır ve öfke kontrolü: İlişkilerde çiftler muhakkak fikir ayrılığına düşer. Beklentilerin ve ihtiyaçların birbiriyle denk düşmediği zamanlar olur. Böyle durumlar ani öfke patlamalarına müsaittir ve sağlıklı bir ilişki için bu anların iyi yönetilebilmesi olmazsa olmazdır. Partnerinizle siz birbirinizden farklı iki insansınız. Her şeyi aynı hızda anlayamayabileceğiniz gibi her şeyden aynı şeyi de anlayamayabilirsiniz. Böyle durumlarda sakin kalabilmek ve partnerinizin düşüncesini ve duygusunu anlamaya çalışmak oldukça önemlidir. Fiziksel yakınlık: Çiftler arasında fiziksel yakınlığın çok az ya da sadece yatakta kuruluyor olması çiftlerin birbirini hissetmesini ve birbirine ısınmasını zorlaştırır. Gün içinde küçük sarılmalar ve öpücükler çiftlerin birbirine duyguyu yakınlığı arttıracak birbirlerine karşı daha şefkatli ve istekli olmalarını kolaylaştıracaktır.