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Sağlıksız beslenmek depresyonu tetikliyor

İncelenen araştırmalar, tüketilen besinlerin ruh sağlığını etkilediğini ve düzensiz beslenmenin depresyonu tetiklediğini gösteriyor

Sağlıksız beslenmek depresyonu tetikliyor
HABERTURK.COM

Dünya Sağlık Örgütü’nün paylaştığı verilere göre, küresel nüfusun yüzde 3,8’i depresyonla mücadele ediyor. Depresyondaki kişilerde çoğunlukla üzüntü halinin, hayattan zevk alamamanın ve karamsarlık hissinin yoğun yaşandığı gözleniyor. Konuya dair yapılan incelemelere göre, uyku düzenindeki bozulmalar ve sağlıksız beslenme depresif ruh halini tetikliyor.

BMC Tıp Dergisi’nin depresyon hastası bir grup insanın 12 hafta boyunca uyguladığı diyetin çıktılarını paylaştığı çalışmayı inceleyen şirket, depresyon ve beslenme alışkanlıkları arasındaki ilişkiyi değerlendirdi. Buna göre tüketilen besinler bireylerin ruhsal durumunu doğrudan etkiliyor. Çünkü, rafine gıdalardan, kızartılmış yiyeceklerden ve çok şekerli besinlerden arındırılmış olan bu diyetin ardından bireylerdeki depresyon seviyesinin diyet uygulamayan bireylere kıyasla gerilediği kaydediliyor. Öte yandan katılımcıların yüzde 32’sinin iyileştiği kaydediliyor.

SAĞLIKLI BAĞIRSAKLAR, SAĞLIKLI RUH HALİNİN TEMİNATI

İncelenen araştırmalara göre, mutluluk hormonu olan serotoninin yüzde 90’ından fazlası sağlıklı bir bağırsakta mevcut. Kontrolsüz tüketilen sağlıksız besinler ise bağırsaktaki iyi huylu organizmaları olumsuz etkiliyor. Bağırsaklardaki psikobiyotikler, zihni olumlu yönde etkileyerek ruh halini dengeliyor. Probiyotik tüketimi serotonin değerini yükseltmenin yanı sıra depresyon ve anksiyete belirtilerini de azaltıyor.

OMEGA-3 YAĞ ASİTLERİ DEPRESYON RİSKİNİ AZALTIYOR

Ruh sağlığının bozulmasında vitamin eksikliği de kritik bir rol oynuyor. 110 depresyon hastası ve 220 sağlıklı bireyin katıldığı bir başka çalışmadan hareketle depresyon hastalarının B12 değerinin düşük olduğuna dikkat çekiliyor. Uzmanların görüşlerinden yola çıkarak D vitamini eksikliği yaşayan kişilerde majör depresif bozukluğu riskinin 3 kat arttığı öne sürülüyor. Omega-3 yağ asitlerinin ise düzenli olarak tüketilmesi halinde depresyon olasılığının azaldığı kaydediliyor.

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