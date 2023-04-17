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“Sağlıkta şiddet sona ersin”

Türkiye Tabipler Birliği tarafından ilan edilen 17 Nisan Sağlıkta Şiddetle Mücadele Günü için Birlik ve Dayanışma Sendikasından açıklama geldi. Genel Başkan Dr. Derya Mengücük, "17 Nisan, tedavi ettiği hastasının yakını tarafından sırtından bıçaklanarak vahşice öldürülen Dr. Ersin Aslan’ın ölüm yıl dönümü. Bizim için yıllardır, sağlıkta şiddete karşı mücadele, sağlıkta şiddet nedeniyle hayatını kaybeden hekim ve sağlık çalışanlarını hatırlatma günüdür" dedi

“Sağlıkta şiddet sona ersin”
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Birlik ve Dayanışma Sendikası, 17 Nisan 2012 tarihinde tedavi ettiği hastasının yakını tarafından sırtından bıçaklanarak öldürülen Dr. Ersin Aslan’ın ölüm yıldönümü olan, Türk Tabipler Birliği tarafından “Sağlıkta Şiddetle Mücadele Günü” ilan edilen 17 Nisan Sağlıkta Şiddetle Mücadele Günü için açıklamalarda bulundu.

DR. ERSİN ARSLAN'IN ÖLÜM YIL DÖNÜMÜ

Türkiye Tabipler Birliği tarafından ilan edilen 17 Nisan Sağlıkta Şiddetle Mücadele Günü için Birlik ve Dayanışma Sendikası açıklama yaptı. Tedavi ettiği hastasının bir yakını tarafından sırtından bıçaklanarak öldürülen Dr. Ersin Aslan’ın ölüm yıldönümü ile ilgili konuşan Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Derya Mengücük, "'Sağlıkta şiddet sona ersin' demeye devam edeceğiz. 17 Nisan, tedavi ettiği hastasının yakını tarafından sırtından bıçaklanarak vahşice öldürülen Dr. Ersin Aslan’ın ölüm yıl dönümü. Bizim için yıllardır, sağlıkta şiddete karşı mücadele, sağlıkta şiddet nedeniyle hayatını kaybeden hekim ve sağlık çalışanlarını hatırlatma günüdür. Bizler hekimler ve sağlık çalışanları olarak kan kusuyoruz, kızılcık şerbeti içtik demeyeceğiz. Toplumda artan şiddet, her şekliyle olduğu gibi, sağlıkta da artarak devam ediyor. Bizler hala vuruluyor, bıçaklanıyoruz. Darp ve tehdit ediliyoruz. Hala canımızdan endişeliyiz. Hala güvenli çalışma ortamları sağlanamadı. Hala caydırıcı ve etkin önlemler yok" dedi.

Şiddetin her alanda sokakta, evde, kadına, çocuklara uygulandığını belirten Mengücük, “Şiddet her haliyle, her alanda, sokakta, evde, kadına, çocuğa yaygın olarak uygulanmakta. Tıp fakültesi öğrencileri, henüz öğrenim görürken şiddetle karşılaşıyor. Mesleğe adım atar atmaz, can güvenliği endişesi başlıyor. Bu nedenle çoğu, güvenli ve insanca çalışma ortamları için çareyi yurtdışında arıyor. Sağlık Bakanlığı, çalışanlarının güvenliğini sağlamak, şiddetsiz çalışma ortamları oluşturmak, fiziksel, sözel ve ruhsal şiddeti engellemek zorundadır” diye konuştu.

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