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Şahan Gökbakar'dan esprili koronavirüs paylaşımı

Normalleşme sürecine geçilmesi ile birlikte tatile giden komedyen Şahan Gökbakar, kurallar yumuşasa bile maske kullanımına dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan bir video yayınladı. Gökbakar, esprili paylaşımında "Sosyal mesafeye denizin altında özen göstereceğiz. Lütfen bu şekilde devam edelim" dedi

Şahan Gökbakar, Koronavirüs
HABERTURK.COM

Karantina dönemini çektiği videolarla eğlenceli hale getirmeye çalışan Şahan Gökbakar, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Aylardır eşi Selin Ortaçlı Gökbakar, çocukları Deniz Efe ve Ela ile birlikte evinde izole olan Gökbakar, normalleşme sürecine geçilmesi ile birlikte tatile çıktı.

Gökbakar, kurallar yumuşasa bile maske kullanımına özen gösterilmesi gerektiğini vurgulayarak esprili bir paylaşım daha yaptı. Denize maskeyle giren komedyen, "Sosyal mesafeye denizin altında özen göstereceğiz. Maskemizi ihmal etmeyeceğiz. Balık arkadaşlara çok yaklaşmıyoruz. Lütfen bu şekilde devam edelim" ifadelerini kullandı.

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