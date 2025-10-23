Şahan Gökbakar'ın Londra'ya taşındığı iddiası gerçek değil

Şahan Gökbakar hakkında dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Söylenenlere göre, Gökbakar, 2015'te evlendiği eşi Selin Gökbakar ve çocukları Deniz Efe ile Ela ile birlikte Londra’ya yerleşti.

Ancak Şahan Gökbakar ve ailesinin yurt dışına taşındığına dair ortaya atılan söylentilerin doğru olmadığı ortaya çıktı.