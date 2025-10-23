Habertürk
        Haberler Magazin Şahan Gökbakar'ın Londra'ya taşındığı iddiası gerçek değil - Magazin haberleri

        Şahan Gökbakar'ın Londra'ya taşındığı iddiası gerçek değil

        Şahan Gökbakar ve ailesinin Londra'ya taşındığı iddiasının gerçek olmadığı öğrenildi

        Giriş: 23.10.2025 - 21:14 Güncelleme: 23.10.2025 - 21:14
        Londra'ya taşındığı iddiası gerçek değil
        Şahan Gökbakar hakkında dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Söylenenlere göre, Gökbakar, 2015'te evlendiği eşi Selin Gökbakar ve çocukları Deniz Efe ile Ela ile birlikte Londra’ya yerleşti.

        Ancak Şahan Gökbakar ve ailesinin yurt dışına taşındığına dair ortaya atılan söylentilerin doğru olmadığı ortaya çıktı.

        #Şahan Gökbakar
