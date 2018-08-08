Sahil Güvenlik astsubay alım sonuçları bugün adayların erişimine açıldı. Daha önce Jandarma Genel Komutanlığına 3 bin 400, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na 160 sözleşmeli astsubayın alınacağı duyurulmuştu. Hafta başında Jandarma Genel Komutanlığı bünyesine alınacak 3 bin 360 astsubay için sonuçlar açıklanmıştı. Bugün ise Jandarma Genel Komutanlığına alınacak olan 40 muvazzaf astsubay ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na alınacak 160 sözleşmeli astsubay için sonuçlar açıklandı. Peki adaylar Sahil Güvenlik astsubay alım sonuçlarını nereden öğrenecek işte detaylar...

SAHİL GÜVENLİK ASTSUBAY ALIM SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Sahil Güvenlik astsubay alım sonuçları e-Devlet üzerinden açıklandı. Adaylar TC. kimlik numaraları ve şifreleriyle birlikte e-Devlet'e giriş yaparak sonuçları öğrenebilriler.

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY ALIM SONUÇLARI SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

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