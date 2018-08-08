Jandarma muvazzaf astsubay alım sonuçları bugün, Jandarma Genel Komutanlığı'nın resmi sayfasındaki duyuru ile açıklandı. Nisan ayında alınan başvuruların sonucunda Haziran ayındaki fiziki kontrol, fiziki yeterlilik ve mülakat sınavları yapımıştı. Tüm bu aşamaları başarıyla tamamlayan adaylar bugün açıklanan sonuçlarda isimlerini görerek, görev başına geçmek için hazırlıklarını yapmaya başlayacaklar. Jandarma muvazzaf astsubay alım sonuçları nereden öğrenilir? Detaylar haberimizde.
JANDARMA MUVAZZAF ASTSUBAY ALIM SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Jandarma muvazzaf astsubay alım sonuçlarının açıklandığı Jandarma Genel Komutanlığı sitesi üzerinden duyuruldu. Sonuçları öğrenmek isteyen adaylar e-Devlet'e TC kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yapmak zorundalar...
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