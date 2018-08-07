Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre 4 Ağustos'ta saat 02.30 sıralarında Türk Havayolları kayıp eşya ofisinde çalışan yetkililer sahibi alınmamış bir valizi rutin kontrol için X-Ray cihazından geçirdi. Farklı yoğunluk tespit edilince açılan valizde toplam ağırlığı 32 kilo olan 9 gergedan boynuzu bulundu.

VALİZİ GELDİ, KENDİSİ MOZAMBİK'TE KALDI

Uluslararası taşımada CITES belgesi arananlar kapsamında olan gergedan boynuzlarıyla ilgili Atatürk Havalimanı Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü ekipleri tarafından araştıram başlatıldı. Yapılan araştırmada 25 Temmuz'da Vanthang Huynh adlı kişinin THY'den İstanbul aktarmalı Mozambik-Vietnam bileti aldığı ancak Mozambik'ten uçağa binmediği belirlendi. Yolcunun valizinin ise Atatürk Havalimanı'na glediği, bagaj bantlarından alınmayınca da THY kayıp eşya ofisi tarafından gümrük kontrolünden geçirilmek üzere kırmızı hatta götürüldüğü tespit edildi.

İSTANBUL'A GELMİŞ



Vanthang Huynh'un 1 Ağustos'ta Mozambik'ten İstanbul'a geldiği, 3 Ağustos'ta ise Türkiye'ye giriş yapmadan İstanbul'dan Vietnam'a transit yolcu olarak uçtuğu, valiziyle ilgili bu süreçte herhangi bir rapor tutmadığı belirlendi.



Gergedan boynuzları Tarım Orman Bakanlığı'na iletilmek üzere muhafaza altına alınırken gümrüklenmiş değerinin 12 milyon lira olduğu kaydedildi.

KANSERİN ALTERNATİF TEDAVİSİ İÇİN DENİYOR AMA..



İngiliz The Economist dergisi ağırlıklı olarak tıbbi beklentileri karşılamak için yapılan yasadışı avcılığın, yıllık 10 milyar dolarlık bir pazar büyüklüğüne ulaştığını yazmıştı. Habere göre vahşi hayvanlara yönelik en büyük tehdidi yaratanlardan biri de Mozambik üzerinden yapılan gergedan boynuzu ticaretiydi. Bazı kesimlerin suda kaynatılan gergedan boynuzu parçalarının baş ağrılarını yatıştırdığına inandığı belirtilmişti. Gergedan boynuzunun kanserin alternatif tedavisinde kullanıldığı ve cinsel gücü arttırıcı karışımlar yapıldığı da öne sürülüyor. Ancak bilimsel olarak gergedan boynuzunun, insan tırnağından hiçbir farkı olmadığı belirtiliyor.

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