Sahte 200 liralık banknotu

Eski eşini ve kızlarını öldürmüştü, işte istenen ceza!

AA

5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, sanık B.K. başka suçtan tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı, avukatı salonda hazır bulundu.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın, "parada sahtecilik" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Otodan hırsızlık yaparken yakalanan ve üzerinde sahte 200 liralık banknot bulunan sanık, "Düğünde atılan 200 lira parayı aldım. Arkadaşım, 'niye alıyorsun, para sahte' dedi. Ben de 'biliyorum' dedim. Cüzdanımda süs olsun diye taşıyordum." savunmasında bulundu.

Mahkeme heyeti, sanık B.K'ye, "parada sahtecilik" suçundan 2 yıl hapis cezası verdi.