Sahte alkol yine can aldı!
İstanbul Fatih'te iddiaya göre sahte alkol aldıktan sonra fenalaşıp hastaneye kaldırılan Nidal Mahdi adlı kişi hayatını kaybetti
Fatih'te iddiaya göre, sahte alkol aldıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan yabancı uyruklu bir kişi hayatını kaybetti.
İHA'nın haberine göre olay, geçtiğimiz Salı günü Fatih Beyazıt'ta meydana geldi.
İddiaya göre, bir kişiden alkol alan evli ve 5 çocuk babası yabancı uyruklu Nidal Mahdi bir süre sonra rahatsızlanarak hastaneye başvurdu.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Sahte alkolden zehirlendiği tespit edilen Mahi tedavi altına alındı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Mahi'nin cenazesi yapılan Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.