Sahte damat iki kız kardeşi dolandırdı

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Gülcan Kılıç'ın ablası sahte damat tuzağına düşerek 1 milyon lirasından oldu, fatura kardeşine de çıktı.

Show Haber'den Hazan Çeliksoy'un haberine göre; 57 yaşındaki Gülcan Kılıç, ablası ile evlilik hazırlığı yapan adam tarafından dolandırıldı. 'Ben müteahhitim' diyen adam, Gülcan Kılıç'ın 300 bin lirasını alarak ortadan kayboldu.

Gülcan Kılıç "Ev sahibiydim kiracı oldum, durumum iyiydi, muhtaç hale düştüm" dedi.

Adana'da yaşayan Gülcan Kılıç, kızı İstanbul'da üniversite kazanınca evini 300 bin liraya satarak İstanbul'dan ev almak istedi. Ablası ile evlilik hazırlığı yapan adam, 'Ben sana ev satıyım' dedi, parayı alıp ortadan kayboldu.

Gülcan Kılıç, sahte damattan şikayetçi oldu ancak henüz bir sonuç elde edemedi.