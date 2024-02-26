Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Aksaray'da sahte diş hekiminin kliniğine baskın! - Güncel haberler

        Aksaray'da sahte diş hekimi gözaltına alındı

        Aksaray'da klinik açıp hasta kabul eden sahte diş hekimi yakalandı. Klinik kapatılırken, içerideki çok sayıda tıbbi malzemeye de el konuldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 11:46 Güncelleme: 26.02.2024 - 11:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sahte diş hekiminin kliniğine baskın!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde jandarma ekipleri, klinik açıp sahte diş hekimliği yapan Hasan Ali H.'yi (70) gözaltına aldı. Klinikteki tıbbi malzemelere de el konuldu.

        DHA'nın haberine göre Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güzelyurt ilçesinde bir kişinin diploması olmadan diş hekimliği yaptığı bilgisine ulaştı.

        Çalışma başlatan ekipler, kliniğin adresini belirleyip operasyon düzenledi.

        REKLAM

        Operasyonda sahte diş hekimi Hasan Ali H. gözaltına alındı.

        Klinik kapatılırken, içerideki tıbbi malzemelere de el konuldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        #Aksaray

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        İşte Szymanski için istenen bonservis!
        İşte Szymanski için istenen bonservis!
        Driftten 300 bin TL ceza yemişti! Acı son!
        Driftten 300 bin TL ceza yemişti! Acı son!
        Arda Güler'e büyük şok! Tam oyuna girecekken...
        Arda Güler'e büyük şok! Tam oyuna girecekken...
        Kiralarda yüzde 25 zam sınırı kaldırılıyor mu?
        Kiralarda yüzde 25 zam sınırı kaldırılıyor mu?
        Şahan'a troll tuzağı
        Şahan'a troll tuzağı
        Hamile kadını boğdu! Gizli duruşma istedi! Mağdur olmuş!
        Hamile kadını boğdu! Gizli duruşma istedi! Mağdur olmuş!
        Serap 1 çocuk annesiydi! Kahreden kaza kamerada!
        Serap 1 çocuk annesiydi! Kahreden kaza kamerada!
        İşte Okan Buruk'un 11'i!
        İşte Okan Buruk'un 11'i!
        Kalp krizi uyarısı! Sabaha karşı risk artıyor
        Kalp krizi uyarısı! Sabaha karşı risk artıyor
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        Savaşta kaç Ukraynalı asker öldü?
        Savaşta kaç Ukraynalı asker öldü?
        Kira kavgasında önce duvarı kırıldı, sonra elektriği kesildi!
        Kira kavgasında önce duvarı kırıldı, sonra elektriği kesildi!
        Büyükelçilik önünde kendini yaktı
        Büyükelçilik önünde kendini yaktı
        Brezilya'da Bolsonaro'ya destek yürüyüşü
        Brezilya'da Bolsonaro'ya destek yürüyüşü
        Almanya'nın en güzeli kadını İranlı
        Almanya'nın en güzeli kadını İranlı
        Bayilerden elektrik verecek
        Bayilerden elektrik verecek
        İsrail ordusu, "Refah planını" Savaş Kabinesi'ne sundu
        İsrail ordusu, "Refah planını" Savaş Kabinesi'ne sundu
        'Gümüş Yıl'da buluştular
        'Gümüş Yıl'da buluştular
        İşçi alacaklarında hak arama süresi
        İşçi alacaklarında hak arama süresi