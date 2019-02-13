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Adana 3. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, mahkeme hakimi, sanık Soner Gülnaz'ın hırsızlık suçundan dolayı yattığı Ağrı Patnos Açık Cezaevi İnfaz Kurumundan kaçtığı için Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmada hazır edilemeyeceğinin bildirildiğini söyledi.
Patnos Açık Cezaevi İnfaz Kurumundan mahkemeye verilen bilgide, sanık Gülnaz’ın Mersin'in Erdemli ilçesinde işlediği "hırsızlık" suçundan dolayı 5 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ve bu cezasını çekerken 28 Kasım 2018'de cezaevinden kaçtığı belirtildi.
Müşteki hemşire Merve Keleş'in de katılmadığı duruşmada mahkeme hakimi, sanık Gülnaz’ın savunmasının alınması için hakkında yakalama kararı çıkartılmasına hükmetti.
Hakim ayrıca, dudak dolgusu sırasında yaralandığı iddia edilen müşteki Merve Keleş'i, yüzünde sabit iz olup olmadığı, dudaklarda oluştuğu belirtilen fonksiyon bozukluklarının işlev yitimi, işlevde sürekli zayıflama olup olmadığı konularında rapor düzenlenmesi için tam teşekküllü bir devlet hastanesinin plastik ve rekonstrüktif cerrahi polikliniğine sevk etti.
Duruşma, sanığın yakalanması ve Keleş ile ilgili raporun beklenilmesi için ertelendi.
DAVA SÜRECİ
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde hemşire olarak çalışan Merve Keleş, 2017 yılının nisan ayında kendisini medikal estetik doktoru olarak tanıtan kuaför Soner Gülnaz'a dudak dolgusu yaptırmıştı. Gülnaz'ın bu işleminin ardından dudakları aşırı derecede şişen Keleş, tedavi altına alınmıştı.
Hemşire Keleş'in şikayeti ve medyada olayın yer alması üzerine Soner Gülnaz'ın Z.U, G.S. ve eşi C.S'ye de dudak dolgusu ve botoks yaptığı ortaya çıkmıştı.
Yapılan soruşturma sonunda Gülnaz hakkında, "Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'a muhalefet" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.
Daha sonra sanıkla ilgili "dolandırıcılık" ve "taksirle yaralama" suçlarından 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle 2 ayrı dava daha açılarak tüm davalar birleştirilmişti.
Yargılama safhasında, hırsızlık suçundan hakkındaki kesinleşmiş 5 yıl 3 ay hapis cezası nedeniyle Adana Açık Ceza İnfaz Kurumundan kaçan sanık yakalanmış ve Ağrı’nın Patnos ilçesindeki açık cezaevine nakledilmişti.
Adana 3. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanan sanığa, Merve Keleş ve Zehra U'yu dudaklarına dolgu yaparak dolandırdığı gerekçesiyle 4 yıl, "Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunu'na muhalefet" suçundan da 2 yıl olmak üzere 6 yıl hapis ve 4 bin 100 lira da adli para cezası verilmişti.
Sanığın "taksirle yaralama" dosyası ise ayrılmıştı.
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