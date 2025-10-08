Yeni dizi! Sahtekarlar konusu ne ve oyuncuları kim?
Ay Yapım imzalı yeni dizi Sahtekarlar, oyuncu kadrosu ve hikayesiyle NOW ekranlarında izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. "Bu hikayede herkes sahtekar" mottosuyla yola çıkan dizi, statü farklarının, aile sırlarının ve ahlaki ikilemlerin iç içe geçtiği gerilim dolu dünyasıyla dikkat çekiyor. Peki, Sahtekarlar dizisi ne zaman başlıyor, ne anlatıyor? İşte detaylar...
Hilal Altınbilek ve Burak Deniz’i başrollerde buluşturan Sahtekarlar, Ay Yapım’ın yeni sezondaki projelerinden biri olarak öne çıkıyor. Avukat Ertan ile usta dolandırıcı Reyhan’ın yollarının, zengin iş insanı Hidayet Kutman’la kritik bir davada kesiştiği dizi; entrika, hırs ve sırlarla örülü hikayesiyle izleyiciyi ahlaki sınırların sorgulandığı karanlık bir dünyaya davet ediyor. İşte merak edilenler...
SAHTEKARLAR KONUSU NE?
Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği, senaryosunu Sema Ergenekon’un kaleme aldığı ve yönetmen koltuğunda ise Ali Bilgin ile Beste Sultan Kasapoğulları’nın oturduğu yeni dizi ‘Sahtekarlar’ çok yakında NOW’da ekranlara gelecek. ‘Bu hikayede herkes sahtekar’ sözünden yola çıkan dizide bir tarafta baba, oğul avukat olan Kadir ve Ertan, mesleğinde bazı numaralara başvururken diğer tarafta zor şartlarda yaşayan ve ailesine bakmak için türlü oyunların içine giren Asya’nın yolları kesişiyor.
SAHTEKARLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Sahtekarlar, 12 Ekim’de NOW’da başlıyor.