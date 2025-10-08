SAHTEKARLAR KONUSU NE?

Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği, senaryosunu Sema Ergenekon’un kaleme aldığı ve yönetmen koltuğunda ise Ali Bilgin ile Beste Sultan Kasapoğulları’nın oturduğu yeni dizi ‘Sahtekarlar’ çok yakında NOW’da ekranlara gelecek. ‘Bu hikayede herkes sahtekar’ sözünden yola çıkan dizide bir tarafta baba, oğul avukat olan Kadir ve Ertan, mesleğinde bazı numaralara başvururken diğer tarafta zor şartlarda yaşayan ve ailesine bakmak için türlü oyunların içine giren Asya’nın yolları kesişiyor.