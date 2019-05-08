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Sahurda faciadan dönüldü! Kamyon evin duvarından içeri girdi

Bursa'da sahur vakti faciadan dönüldü. Yokuş aşağı seyrederken freni boşalan tuğla yüklü kamyon evin duvarından içeri girdi. Evde bulunan 6 vatandaşın sahur yapmak için ayakta olduğu esnada meydana gelen kazada faciadan dönüldü. Aile gürültüyle dışarı çıkarken, mazot sızıntısı nedeniyle çevredekilerin yaklaşamadığı kamyondan kendi imkanlarıyla çıkan şoför hastanede tedavi altına alındı

Bursa

Bursa'da yokuş aşağı seyrederken freni boşalan tuğla yüklü kamyon, 6 kişilik Suriyeli ailenin yaşadığı evin duvarından içeri girdi. Faciadan dönülün kazada kamyon şoförü yaralandı.

Kaza, Bursa'nın merkez Yıldırım İlçesi Maltepe Mahallesi'nde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, Manisa'dan yüklediği tuğlaları Bursa'ya getiren Fatih Demirel kontrolündeki kamyon, 3. Çoruh Sokak üzerinde yokuş aşağıya seyir halindeyken iddiaya göre freni boşaldı. Kasasında tonlarca yük bulunan kamyon, sokak üzerinde bulunan bir evin bahçesine girerek yan yattı. Sürücü Demirel yaralanırken, kamyonun girdiği evde yaşayan 6 kişilik Suriyeli ailenin sahur için hazırlık yaptığı esnada ayakta olmasından dolayı olası bir faciadan dönüldü.

ŞOFÖR KENDİ İMKANLARIYLA ÇIKTI

Çarpmanın şiddetiyle sesi duyan mahalleli durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Komşuların kamyondan mazot kaçağı olmasından dolayı yaklaşamadığı kamyondan kendi imkanlarıyla çıkan Demirel, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alınarak Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kamyonda mazot kaçağı olduğunu tespit eden ekipler, çevrede geniş güvenlik önlemi alırken yola devrilen tuğlaların kaldırılması için çalışma başlatıldı. Fatih Demirel'in olay yerinde alınan ilk ifadesinde Manisa Turgutlu'dan yüklediği tuğlaları Bursa'ya getirdiği, navigasyon cihazının onu bu sokağa getirdiğini, yokuş aşağıya seyrederken kamyonun freninin boşaldığını ve evin duvarından içeriye girdiği öğrenildi.

'SESİ DUYAR DUYMAZ ÇOCUĞU ALIP KAÇTIM'

Yaşadığı şoku anlatan Hasan Elhalid, "Evde otururken kamyonun sesini duydum. Sesi duyar duymaz çocuğu yanıma alıp hemen kaçtım ve kendimi dışarıya attım" dedi. Kazayı gören Fethi Turgut ise, "Kamyon önce buradan yukarıya çıktı, adresi bulamamış galiba tekrar geri döndü. Geri döndüğü esnada freni boşaldı galiba çok hızlı bir şekilde duvara vurarak durabildi. Biz o korkuyu atlattıktan sonra kamyona koşarak sürücüye baktığımızda sürücüden ses geldiğini duyduk. Biz araca yaklaşamadığımız için şoför kendi imkanlarıyla kamyondan çıktı" diye konuştu.

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